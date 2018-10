Inaugurado o Autódromo de Sochi

A três semanas de receber o seu primeiro GP, o primeiro-ministro russo, Dimitri Medvedev, inaugurou oficialmente o circuito de Sochi, desenhado no parque olímpico da cidade banhada pelo Mar Negro e que no inicio do ano recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno.

«É um prazer anunciar que a primeira pista de corrida na Rússia está oficialmente aberta e muito em breve o nosso país vai sediar a primeira edição do Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1 neste local incrível», disse Sergey Vorobyev, o promotor do GP russo.

«Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidar todos a desfrutar de uma atmosfera incrível de um fim de semana de corrida de Fórmula 1 e, mais importante, para vir e apoiar o nosso piloto Daniil Kvyat, em cuja honra baptizamos uma tribuna na curva 4. Assim, venham apoiar este jovem piloto talentoso e passar um excelente fim de semana de outono ao melhor estilo da Fórmula 1», concluiu.

Após a cerimónia de abertura, decorreu uma demonstração de várias máquinas, lideradas pelo ex-piloto Vitaly Petrov e pelo vice-campeão da Fórmula 3 alemã de 2013, Artem Markelov. «É um circuito complicado, com curvas desafiantes, mas também com muitos pontos de ultrapassagem, logo, consegui fazer um bom tempo», comentou Petrov, que correu na Fórmula 1 entre 2010 e 2012 em equipas como a Renault e a Caterham.

O circuito de Sochi, desenhado no perímetro do parque olímpico da cidade, tem 5.853 metros e inclui 18 curvas, a maior parte delas de baixa velocidade.