Lopetegui - Marco, ou um duelo de «rookies»

É sabido que quando se disputa um Clássico existe sempre mais do que um ponto de interesse a seguir, e na próxima sexta-feira com o Sporting - FC Porto tal não será diferente, surgindo como um dos maiores destaques a estreia dos técnicos de ambos os lados nestas ‘lides’.



Mais curioso ainda será perceber que a situação será em tudo, ou pelo menos quase tudo, semelhante para ambos os treinadores visto que os dois se estreiam em encontros deste grau de dificuldade envolvidos na disputa pelo título nacional com ideias diferentes e equipas recentemente formadas com o objectivo de retirar o ceptro da Liga ao Benfica.

Lopetegui poderá utilizar Quaresma como arma a impressionar o rival

Com esse plano em vista, o FC Porto optou por revolucionar por completo o seu projecto e apostar em Julen Lopetegui, espanhol que ainda na conferência de imprensa que marcava a sua apresentação oficial lembrava que “claro que será muito diferente treinar um clube em vez de uma selecção” após ter deixado os sub-21 de Espanha em prol dos dragões.

Para este confronto ante o Sporting, Lopetegui poderá ter em mãos uma cartada chamada Ricardo Quaresma pelo conhecimento que possui em relação a um clube no qual inclusivamente se formou e frente ao qual já actuou por diversas ocasiões mas com o qual curiosamente até protagonizou uma polémica que se aprestou em desvalorizar dizendo que «está tudo bem com o Quaresma e tudo bem entre nós.»



A jogar enquanto visitado, Marco Silva, o nome que fez com que durasse pouco a espera quanto ao substituto de Leonardo Jardim na liderança da equipa verde-e-branca, terá mais um teste de fogo depois de ter conseguido uma igualdade no terreno do restante rival, o Benfica, encontrando desta feita os portistas com uma ainda maior pressão para assegurar os três pontos em disputa.

Marco Silva tentará colocar o Sporting na rota dos títulos

Segundo rezam as perspectivas dos especialistas, o jovem treinador leonino é possuidor de todas as capacidades técnico-tácticas para vingar na sua missão e confirmar o seu nome entre os grandes treinadores do momento lançados em Portugal, o que simultaneamente significaria que conseguiria resultados desportivos para os leões, o que nos últimos anos não tem vindo a suceder.

Uma vitória do Sporting sobre o rival mostraria que esta estrutura sportinguista pode muito bem vir a resultar no presente; por outro lado, saberá o FC Porto que ao passar incólume em Alvalade passará uma etapa importante na consolidação dos resultados do seu novo timoneiro – dificilmente os dois estreantes iniciarão o fim-de-semana a sorrir.