Novo trabalho de demolição do Real com Ronaldo em grande

Não bastou ao Real Madrid a goleada épica no território do Deportivo, por inolvidáveis 2-8. A formação treinada por Ancelotti voltou, ontem, a realizar um jogo próprio de uma autêntica demolição da muralha da oposição, neste caso, o Elche, que foi goleado por 5-1 em Madrid. Cristiano Ronaldo foi o grande responsável pelo descalabro imposto aos visitantes - marcou 4 golos numa noite de pleno brilhantismo ofensivo.

O Elche até marcou primeiro, aos 15 minutos, surpreendendo os da casa, mas Gareth Bale empatou, aos 20 minutos, dando o primeiro passo para a goleada, completada pelo génio de Cristiano Ronaldo, que marcou aos 28, 32, 80 e 90 minutos. O português soma assim nada mais nada menos que 7 golos em apenas duas partidas (marcou 3 diante do Deportivo).

Carlo Ancelotti falou, no rescaldo da goleada, da boa forma de Ronaldo, esquecida que está, definitivamente, a lesão que apoquentou o jogador no Mundial 2014 e no começo da época: «Precisava de um período de trabalho e encarou-o com a seriedade e o profissionalismo que o caracterizam. Está muito bem fisicamente, muito motivado, e marca, marca muito...», declarou, na análise à partida de ontem.