Carlos Martins vai ser reforço do Belenenses

Acabou o calvário de Carlos Martins no Benfica: o médio português de 32 anos está de saída do clube da Águia depois de cinco épocas a pertencer aos quadros da equipa desde 2008/2009. Martins estava arredado da formação principal desde o final da época 2012/2013, na malograda recta terminal que culminou com as derrotas no campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa.

O jogador formado no Sporting (abandonou os Leões em 2007/2008) estava afastado da equipa desde o jogo em que foi expulso, na Luz, diante do Estoril, na antepenúltima jornada da Liga 2012/2013. Martins, que entrara na partida aos 68 minutos, conseguiu ser expulso em apenas 10 minutos, sendo admoestado por dois cartões amarelos e deixando a equipa em inferioridade numérica.

Desde então, o médio ofensivo não mais foi opção para Jorge Jesus. Agora desvinculado do Benfica, Martins estará, ao que tudo indica, a caminho do Belenenses, para liderar, juntamente com Miguel Rosa, o meio-campo do Restelo - apenas poderá jogar pelo clube em Janeiro.