Sporting x Porto, directo

22:30. Jonathan Silva estreou-se a marcar pelo Sporting logo ao segundo jogo com a camisa verde e branca. Na segunda parte, o Porto chegou ao empate numa das impulsões dos seus flancos: Danilo centrou e Sarr introduziu a bola na própria baliza. O jogo continuou a oferecer imensas chances de golo: Jackson, desinspirado, falhou apenas com Patrício pela frente; Capel beijou a barra com um potente remate; Herrera rematou para uma parada impressionante de Patrício e Tello, nos instantes finais, falhou o 2-1 escandalosamente.

22:28. Empate em Alvalade, 1-1 num grande espectáculo de futebol que certamente deixou os neutrais satisfeitos, dada a qualidade técnica imposta na partida pelos executantes. Plena de chances de golo, a partida beneficia, possivelmente, o Benfica, que amanhã poderá alargar a vantagem para Porto e Sporting. Assistiu-se a uma excelente primeira parte do Sporting: acção dominadora, pressão alta e fustigante e várias ocasiões para marcar. Na segunda, o Porto subiu de rendimento devido à entrada de Óliver.

APITO FINAL

90+4'. Acabou o jogo em Alvalade, empate que beneficia o Benfica.

90+2'. Mané corre para a bola mas Fabiano, viril, lança-se à bola e amarra-a com contundência.

90+1'. Lance de golo claro, Tello falha o golo, remata ao lado quando tinha tudo para marcar, que enorme erro crasso! Grande passe de Herrera.

89'. Grande jogada do Porto, entrada de Reyes no flanco, cruzamento largo para o segundo poste, assitência primorosa de Tello, toque de calcanhar de Jackson...a bola bate em Maurício e sai para canto!

88'. Cartão amarelo para Tello, por simular falta de Maurício. Bem julgado pelo árbitro.

83'. Patrício a salvar o Sporting outra vez! Martins Indi lançou-se à bola na pequena área no ressalto de um canto...o guarda-redes sem medo lançou-se e cortou a bola, tremenda exibição de Patrício...

82'. Óliver contra-ataque, passa a bola para Herrera, o mexicano finta um e depois remata em arco...que brihante defesa de Patrício!!

80'. Pontapé vulcão de Capel, tiro de primeira que foi embater com estrondo na barra!!

78'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Sai Adrien e entra Mané.

78'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Sai Slimani para entrar Montero.

77'. Grande jogada de Slimani, passa e desmarca, o Sporting continua a jogada pelo flanco direito, cruzamento...Slimani cabeceia mas Martins Indi intromete-se na direcção da bola, que excelente corte!

75'. Lançamento lateral para o Sporting, bola cortada pela defensiva do Porto...a bola sobra para Adrien que vai encher o pé...mas o remate sai para longe.

73'. Jackson está completamente fora da partida, lento, desenquadrado e muitas vezes mal servido pelos colegas.

70'. Cartão amarelo para Nani.

69'. Entrada de Óliver deu nova capacidade de leitura táctica ao Porto. O jovem espanhol lê bem os posicionamentos e faz passes longos teleguiados.

65'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra Capel e sai Carrillo.

65'. Sporting já não controla a partida.

64'. Maurício reentra na partida depois de ter sido assistido.

62'. Remate de Tello, à figura de Patrício.

61'. Óliver colocou em Tello, o espanhol furou pelo flanco, cruzou e Sarr cortou...quase marcava novo auto-golo! Canto para o Porto.

60'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Reyes e sai Casemiro, lesionado.

56'. GOOOOOOLOOOOO DO FC PORTO!!! Jogada rápida de transição, bola na ala direita com Danilo a passar para ocoração da área e Sarr a marcar um auto-golo!!!

54'. Pressão acentuada do Sporting quase surpreendia um passivo Alex Sandro, valeu o ressalto de bola encaminhar-se para o fim da linha.

52'. Danilo descobre Jackson mas o passe longo foi recolhido antes por Patrício.

50'. Entrada potente do Porto, boa pressão e subida no terreno.

49'. Jackson isolado não consegue marcar, que impossível defesa de Patrício, Jackson estava com todo o tempo do mundo...falhanço total do matador!!

46'. Tello finta e fura mas a defesa leonina corta o passe do extremo.

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PORTO: Entra Óliver Torres e sai Rúben Neves.

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PORTO: Entra Tello e sai Quaresma.

SEGUNDO TEMPO

21:28. Primeira parte totalmente controlada pela fulgor táctico do Sporting. Grande trabalho leonino em termos de pressão alta, troca de bola e procura de espaços no âmago do meio-campo portista, que está desorganizado e atabalhoado em termos de construção. Nani capitaneou as tropas em campo, carregando o jogo consigo e liderando as manoras de ataque do leão. Carrillo também se apresentou endiabrado e João Mário sempre ameaçador. O golo, logo aos 2 minutos, pelo improvável Jonathan, amedrontou o FC Porto e tirou discernimento à equipa.

INTERVALO

45+1'. Fim da primeira parte em Alvalade.

45'. Jackson foge e cabeceia para o fundo das redes mas o colombiano estava fora-de-jogo.

44'. Mau passe de João Mário obrigou Cédric a derrubar Quaresma, para que este não furasse pela área. Cartão amarelo.

43'. Remate de Carrilo, para fora.

41'. Remate de Nani, canto para o Sporting, que domina o jogo a toda a linha.

39'. Carrillo, mágico, ganhou o flanco passando por tudo e todos, assistiu Nani, que, na meia-lua, enche o pé...mas a bola vai directamente à figura de Fabiano! Que grande falhanço, são chances que não se podem falhar!

38'. Excelente pressão de Jonathan, subindo no terreno e cortando a jogada do Porto ainda num estágio madrugador.

37'. Centro de Jonathan...cabeceamento de Maurício mas Fabiano defende, no sítio certo!

35'. Desnorte do Porto: livre marcado por Neves directamente para as mãos de Patrício, péssima cobrança.

33'. Remate de Neves depois de um amortecimento de Jackson: sem perigo nenhum, bola voou para a bancada.

30'. Jackson remata contra a parede feita por Sarr, na ressaca, Quaresma remata para longe.

27'. Corte incrível de Martins Indi, impediu que o avançado sportinguista se isolasse...que corte providencial no centro da defesa!

26'. Até agora, o Porto ainda não rematou condignamente à baliza de Rui Patrício.

24'. Centro de Quaresma, cabeceamento desenquadrado de Jackson, sem perigo.

23'. Cartão amarelo para Maurício: corte do central brasileiro apanhou as pernas de Brahimi, que prometia fugir pelo flanco com grande perigosidade.

19'. Quaresma faz um corte duríssimo sobre Nani, cartão amarelo. Exige-se calma ao extremo temperamental...

18'. Destabilização total no Porto, sem fio-de-jogo, recorrendo a passes longos sem efectividade.

16'. Fabiano resolveu bem, de cabeça, aliviando uma bola alta chutada pelo Sporting para a zona de ninguém.

15'. Carrillo recebeu um passe precioso Adrien, o peruano fura o flanco e centra para a área...João Mário cabeceia ao lado, que falhanço!

14'. Maurício carregou Jackson pelas costas, o juiz da partida ignorou, mal, o lance faltoso.

12'. Cartão amarelo para Slimani depois do argelino se ter envolvido num lance com Martins Indi, calma e tranquilidade exigem-se ao avançado.

11'. Remate potente de João Mário...esteve à vista o 2-0...que defesa de Fabiano, boa estirada!

10'. William, com um movimento subtil, tirou dois oponentes do caminho: que suplesse...

9'. Pressão leonina na primeira fase de construção do Porto, com Fabiano a receber muitas bolas atrasadas pelos defesas portistas.

7'. Mau passe de Danilo, o Porto entrou desconcentrado e não consegue mostrar sinais de vida, por agora.

5'. Sporting joga com espaço no miolo, Nani cai sempre na zona central do campo portista.

3'. Entrada de leão do Sporting, que maestro foi Nani no lance do golo...

2'. GOOOOOLOOOOO DO SPORTING!!! Jonathan Silva coloca a bola na baliza, deserta, que arrancada de Nani no miolo, belo centro de Carrillo e Jonathan, oportuno, cabeceou para o golo!!!

2'. Jogada excelente de Nani, tira dois do caminho...pica a bola para a entrada de Carrillo, Fabiano sai-se da baliza, cruzamento do peruano...baliza deserta, quem empurra para as redes?...

1'. Roda a bola em Alvalade, Sporting segue com a bola!

APITO INICIAL

19:50. FORMAÇÃO INICIAL DO SPORTING: Patrício, Jonathan Silva, Cédric, Sarr, Maurício, William Carvalho, Adrien, João Mário, Carrillo, Nani, Slimani

19:50. Surpresa no onze do Sporting: Jonathan Silva mantém a titularidade contra todas as expectativas, ficando Jefferson no banco.

19:35. FORMAÇÃO INICIAL DO FC PORTO: Fabiano, Danilo, Alex Sandro, Marcano, Martins Indi, Casemiro, Herrera, Rúben Neves, Brahimi, Jackson, Quaresma

19:35. Surpresa na formação do Porto: Ricardo Quaresma será titular. Óliver Torres ficará no banco de suplentes. O extremo português faz hoje 31 anos e irá enfrentar o clube no qual foi formado.

19:20. A casa não vai esgotar: esperam-se 35 mil adeptos em Alvalade, número abaixo daquele que costuma caracterizar estes grandes duelos, que carregam consigo muitas emoções e expectativas.

19:00. O último jogador do FC Porto a marcar um golo em Alvalade, para a Liga, foi mesmo o colombiano Falcão, hoje no Manchester United. O avançado assinou o último tento portista, que remonta ao ano de 2010 - à dara, o Porto empatou na casa do Sporting por 1-1.

18:40. Lopetegui alinhou pelo mesmo diapasão, desvalorizando a liderança do Benfica e elogiando o carácter do oponente de hoje: «Não olho para a classificação. Pensaremos nisso mais à frente, neste momento, isso não preocupa. Preocupa-me jogo em Alvalade, quero a equipa com concentração máxima», declarou. «O Sporting é uma equipa equilibrada, com grandes jogadores, manteve a estrutura do ano passado e conseguiu bons reforços».

18:20. Marco Silva, técnico leonino, afastou cenários de pressão e desvalorizou o teor crítico da partida de hoje: «(...) não creio que à sexta jornada seja decisivo, o campeonato será muito longo», afirmou na antevisão do jogo. «Não me parece que nem nós nem o nosso adversário estejamos mais ou menos pressionados», comentou, mostrando-se sabedor das dificuldades: «Sabemos que iremos ter dificuldades, mas de certeza que também vamos criar muitas dificuldades ao nosso adversário».

17:55. Nos últimos dez anos, contam-se dois resultados no Clássico avolumados no meio de um equilíbrio bastante regular entre as duas formações. De sublinhar, então, o 3-0 de 2009/2010, feito dos golos de Djaló, Izmailov e Veloso, e outro 3-0, favorável ao FC Porto, no Estádio do Dragão, com golos de McCarthy, Carlos Alberto e Diego, na decorrência da época 2004/2005.

17:35. Mas, se é verdade que o Porto tem tido dificuldades em bater o rival leonino em Alvalade, não é mentira que também o Sporting tem vivido sérias dificuldades para se superiorizar ao rival portista. Nos últimos cinco encontros no toca do Leão, o Sporting só conseguiu impôr o seu domínio em dois jogos (3-0 em 2009/2010 e 1-0 em 2013/2014). Nos restantes três, verificaram-se empates.

17:15. De realçar que os registos históricos dizem o FC Porto não bate o Sporting, em Alvalade, para a Liga, há quase sete anos. Decorria a temporada 2008/2009 quando o Porto conseguiu, pela última vez, bater a oposição leonina no reduto verde e branco: no mês de Outubro de 2008, Lisandro López e Bruno Alves marcaram os golos que abateram o Leão; João Moutinho, de «penalty», assinou o tento sportinguista.

17:00. Na última vez que os dois clubes mediram forças, o Sporting quebrou a resistência portista através de um golo solitário de Slimani, no dia 16 de Março. O Sporting de Leonardo Jardim bateu o Porto treinado por Luis Castro, na altura empurrando o Dragão para fora da luta pelo título 2013/2014.

16:45. Com os 13 pontos do Benfica, tanto Sporting como FC Porto não poderão dar-se ao luxo de desperdiçar terreno: o Clássico afigura-se crucial para definir a hierarquia dos líderes, e, não sendo decisivo, desempenhará um papel importante no desenrolar dos próximos acontecimentos. Em caso de empate, o Porto poderá ficar a 4 pontos do Benfica e o Sporting a 6. Caso haja vencedor, o Dragão poderá ficar a 5 e o Leão a 7 - tudo isto em apenas seis jornadas...

16:35. O FC Porto vem de dois empates sucessivos que o atrasaram na corrida pelo lugar mais cimeiro da tabela, agora ocupado pelo Benfica. Quanto às vitórias, estas começaram contra o Marítimo (2-0 no Dragão), Paços de Ferreira (0-1), Moreirense (3-0 em casa), mas os empates emperraram a progressão - Vitória de Guimarães e Boavista (1-1 em Guimarães e 0-0 no Bessa XXI) expuseram as fraquezas ofensivas do Porto.

16:25. O Sporting, anfitrião desta noite, chega ao Clássico com 9 pontos, fruto de duas vitórias e três empates. A primeira vitória, nascida em casa, aconteceu contra o Arouca, sob a benção de Carlos Mané, que marcou nos descontos o golo do triunfo (1-0), à segunda jornada. A segunda vitória, na jornada passada, construiu-se com quatro golos (sobre o Gil Vicente) numa grande exibição de João Mário e de Nani.

16:15. Este será um Clássico pleno de estreantes: os dois treinadores, Julen Lopetegui e Marco Silva, farão a estreia em clássicos, assim como Naby Sarr e João Mário pela equipa do Sporting, sendo previsível a titularidade de ambos. Pelo lado do Porto, o lote de debutantes é grande: Marcano, Martins Indi, Casemiro, Rúben Neves, Brahimi, Óliver Torres e, caso saiam do banco de suplentes, Adrián, Tello, Aboubakar e José Ángel.

16:00. Seja bem-vindo ao grande Clássico Sporting x FC Porto, que se jogará às 20:30 horas no Estádio Alvalade XXI, a contar para a sexta jornada do campeonato. Acompanhe com VAVEL.com todos dados sobre a partira, desde análises tácticas, estatísticas, previsões e todos os lances deste grande duelo, .