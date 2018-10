Resultado jogo Estoril 2-3 Benfica na Liga 2014

Com esta vitória os encarnados aumentam para quatro pontos a vantagem sobre o FC Porto e seis para o Sporting, aproveitando da melhor forma o empate entre ambos no clássico de sexta-feira. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão , continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Foi então que a vinte minutos do final aconteceu o momento determinante da partida, quando Cabrera viu o segundo amarelo e consequente vermelho por falta sobre Enzo Perez. Quatro minutos depois o Benfica voltou a colocar-se na frente do marcador por intermédio de Lima e o jogo ficou sentenciado.

A igualdade foi reposta logo no recomeço da etapa complementar por Kléber e o jogo ficou depois equilibrado, mas com a turma de Jorge Jesus a acusar o empate, perante um Estoril que ia ganhando mais confiança.

O Benfica ainda passou um mau bocado para levar de vencida o Estoril. Depois de estar a ganhar por 0-2 bem cedo no jogo, os encarnados descansaram e os canarinhos reagiram e ainda antes do intervalo reduziram a vantagem.

FINAL DA PARTIDA!!! VITÓRIA DO BENFICA POR 2-3 SOBRE O ESTORIL.

90+2' Alteração no Benfica, saiu Lima e entrou André Almeida.

84' Gaitán desmarca Lima e o brasileiro com espaço para rematar faz a bola passar muito por cima da barra.

81' Cartão amarelo para Eliseu por rasteirar Babanco.

78' Dupla substituição no Estoril, saíram Filipe Gonçalves e Kuca e entraram Babanco e Balboa.

70' GOOOLLLLOOOO DO BENFICA!!! Derley ganha o ressalto e atira para a baliza, mas é Lima quem confirma o golo.

69' Alteração no Benfica, saiu Samaris e entrou Ola John.

66' Segundo cartão amarelo para Cabrera por falta sobre Enzo Perez e expulsão do jogador do Estoril.

65' Canto de Gaitán e Luisão de cabeça para defesa de Kieszek.

62' Substituição no Estoril, saiu Kléber e entrou Bruno Lopes.

62' Alteração no Benfica, saiu Talisca e entrou Derley.

61' Gaitán ia fazendo o golo do campeonato!!! Kieszek sai da baliza e a bola acaba nos pés do argentino que na linha de meio-campo atira de primeira e o esférico não passa longe da baliza.

56' Cartão amarelo a Filipe Gonçalves por falta sobre Talisca.

55' Dez minutos da segunda parte com o Estoril a empatar o jogo, num lance em que Kuca ajeita a bola com o braço no início da jogada, que levou a protestos do banco encarnado.

53' GOOOOLLLLOOOO DO ESTORIL!!! Kuca desmarca Sebá, que entra na área e serve Kléber ao segundo poste e este empurra para a igualdade.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O ESTORIL!

Como não há duas sem três, o Estoril foi de novo à baliza encarnada e desta vez Diogo Amado reduziu a vantagem do Benfica. No entanto na jogada seguinte Jardel acertou na barra e podia ter dado de novo dois golos de avanço. Esperemos que a segunda parte seja de igual ou melhor qualidade ainda que a primeira, pois é sinal de que teremos mais espectáculo.

Em cima dos trinta minutos Yohan Tavares falhou o golo à boca da baliza e logo a seguir foi Kuca a desperdiçar com a baliza só pela frente. O Benfica sentiu o crescente dos canarinhos e perdeu o controlo da partida.

Lima podia ter aumentado a vantagem encarnada, mas viu Kieszek negar-lhe os festejos por duas vezes na mesma jogada. O que é certo é que a partir da meia hora de jogo a equipa da casa apareceu finalmente em jogo e começou a criar perigo.

Grande primeira parte na Amoreira. O Benfica entrou de rompante e fez dois golos através de Talisca nos primeiros dez minutos e assumiu o domínio do jogo, perante um Estoril completamente inofensivo.

INTERVALO NA PARTIDA!!! O BENFICA VENCE O ESTORIL POR 1-2.

44' Talisca de fora da área tenta o remate em jeito, mas a bola passa ao lado da baliza.

42' Na marcação do livre Kléber atira forte e obriga Artur a defesa muito apertada.

41' Cartão amarelo para Enzo Perez, por derrubar Kuca.

40' Cartão amarelo para Cabrera por protestos.

40' Bola no ferro de Kieszek!!! Cabeçada de Jardel após cruzamento de Sálvio e a bola bate em cheio no poste direito da baliza do Estoril.

38' GOOOOLLLLLLOOOO DO ESTORIL!!! Kléber isola-se pela direita e remata ao poste e na recarga Diogo Amado atira com a bola ainda a bater em Maxi Pereira, mas a ir para o fundo das redes.

35' Responde o Benfica com Talisca atirar já dentro da área com o remate a ser desviado de cabeça por Mano.

34' Kuca volta a ensaiar o pontapé, que desta vez sai em arco e ao lado do poste esquerdo da baliza encarnada.

33' De novo o Estoril perto do golo!!! Cruzamento do lado direito e Kuca sozinho a meter o pé, mas o esférico sai por cima da baliza de Artur.

30' Que perdida incrível do Estoril!!! Canto na direita com Kléber a ganhar de cabeça ao primeiro poste e no segundo sozinho Yohan Tavares acertar no ferro com a bola a sair para fora.

28' Primeiro remate do Estoril no encontro, Kléber atirou por cima da baliza.

27' Outra vez Lima a rematar de longe e Kieszek a defender com segurança.

20' Na marcação do livre Talisca atira por cima da trave.

19' Cartão amarelo para Bruno Miguel, por rasteirar Sálvio. Livre muito perigoso a favorecer as àguias.

17' Quase o 0-3 para o Benfica!!! Lima atira com Kieszek a defender para o poste e depois novamente o brasileiro a rematar para grande defesa do guardião polaco.

15' Quinze minutos de jogo com o Benfica a entrar todo o gás e a marcar num bis de Talisca, que iguala Jackson Martinez na lista de goleadores da Liga. O Estoril tenta encontrar-se em campo e segurar a bola.

8' GOOOLLLLOOOOO DO BENFICA!!! Erro crasso de Diogo Amado a perder a bola à saída da área, o esférico sobra para Gaitán que assiste Talisca que só tem de encostar para dentro da baliza.

3' GOOOLLLOOOO DO BENFICA!!! Talisca correu pelo meio-campo do Estoril fora e só parou quando entrou na área e atirou para o fundo das redes.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O BENFICA!

18:26. Entram as equipas com o trio de arbitragem na frente em direcção ao relvado.

18:17. Os dois conjuntos recolhem aos balneários para daqui a pouco voltarem para o início do encontro.

18:10. A equipa canarinha também já se encontra no relvado a realizar os exercícios de aquecimento.

18:08. O Benfica joga de início com, Artur na baliza, na defesa Maxi Pereira, Luisão, Jardel e Eliseu, meio-campo composto por Samaris, Enzo Perez, Gaitán e Sálvio e no ataque Talisca e Lima.

18:05. O Estoril alinha de início com, Kieszek na baliza, a defesa formada por Mano, Yohan Tavares, Bruno Miguel e Rúben Fernandes, no meio-campo Filipe Gonçalves, Diogo Amado e Cabrera, frente de ataque com o trio Kuca, Sebá e Kléber.

18:02. Já temos as equipas oficiais de Estoril e Benfica.

18:00. A equipa do Benfica entra neste momento no relvado para efectuar os exercícios de aquecimento, onde já estavam os guarda-redes Artur e Bruno Varela.

17:50. O encontro desta tarde marca a estreia da nova bancada do Estádio António Coimbra da Mota, que terá capacidade para receber mais 3000 pessoas, e que esta tarde vai estar bem composta de adeptos encarnados.

17:40. No lado do Estoril, o treinador José Couceiro confia na qualidade de jogo dos seus jogadores. «Temos de ter respeito por nós próprios e lutar pelos três pontos. Não podemos ter medo, mas sim jogar o nosso jogo, sabendo naturalmente que pela frente temos o campeão nacional», referiu.

17:25. Na antevisão do jogo Jorge Jesus não deu relevo ao facto da equipa estar neste momento na liderança. «Já houve épocas em que não ia na frente e disse que isso não era importante. Mas se conseguires estar na frente isso é melhor para os adeptos. É melhor estar em primeiro do que em segundo», sublinhou. Sobre a a partida com o Estoril, o técnico sabe que será um desafio complicado. «O Estoril tem bons jogadores e está bem organizado. É difícil jogar na Amoreira, espero que os benfiquistas façam deste um mini Estádio da Luz», afirmou.

16:45. Talisca, que sai lesionado durante a batalha frente ao Moreirense, poderá jogar estar tarde, já que as indicações médicas apontam para uma total recuperação do reforço brasileiro. Apesar disso, Derley e Ola John estarão a postos para entrar caso Talisca não esteja a 100%.

16:35. Anderson Esiti é a grande ausência do Estoril: o médio defensivo está a contas com uma entorse no pé esquerdo e não irá defrontar o Benfica. Os convocados de José Couceiro são: Vagner e Kieszek, Yohan Tavares, Bruno Miguel, Anderson, Mano, Emídio Rafael, Rúben Fernandes e Bruno Nascimento, Filipe Gonçalves, Matías Cabrera, Diogo Amado, Babanco e Tozé, Balboa, Bruno Lopes, Kléber, Sebá, Kuka e Fernandinho.

16:20. Júlio César é baixa de última hora, Artur Moraes voltará à baliza do Benfica, sendo Bruno Varela o suplente escolhido por Jorge Jesus dada a lesão de Paulo Lopes. Depois de se ter estreado, na Luz, contra o Moreirense, Júlio César volta a lesionar-se e Artur terá nova chance de mostrar que pode lutar pela titularidade das redes encarnadas com o internacional brasileiro.

16:10. Na última partida disputada, no Coimbra da Mota, o Benfica ganhou por 1-2, com golos de Lima e Cardozo, tendo o primeiro falhado uma grande penalidade. O tento estorilista nasceu na cabeça do recém-entrado Javier Balboa, ex-Benfica.

15:55. Disputaram-se 33 partidas entre Benfica e Estoril, para o campeonato, desde a última vitória estorilista. O Benfica detém um domínio avassalador de 24 triunfos nesses 33 jogos, tendo para isso goleado por várias vezes a equipa «canarinha». A última goleada encarnada remonta a 1992/1993, quando os encarnados bateram a oposição por 4-0, com golos de Paneira, Yuran e Isaías (2).

15:45. Curiosamente, nas três únicas ocasiões em que os «canarinhos» venceram o Benfica, duas delas foram fora de casa e apenas uma em território seu. Nessa ocasião, o Estoril Praia goleou o Benfica por 6-3 num resultado marcante onde José Mota foi herói: marcou 3 golos, Lima 2 e Miguel Lourenço 1. Jogava-se, à data, o Campeonato Nacional da I Divisão, 1946/1947.

Bravo Estoril de 1946

15:35. A História do futebol português diz-nos que o Estoril terá pela frente um colosso que tem sido intransponível durante os últimos 64 anos. O Benfica tem batido, repetidamente, o Estoril desde 1950, criando uma barreira histórica que jogará certamente a favor dos encarnados. A última vez que a equipa da Linha bateu o Benfica foi no ano longínquo de 1950, no dia 12 de Novembro. Viera (2) e Vilacova marcam os golos do Estoril, Arsénio e Julinho os da Águia.

15:15. O Estoril apenas venceu uma partida neste campeonato, diante do Nacional, por 2-1. Nas outras partidas os «canarinhos» registaram dois empates e duas derrotas, uma delas bastante pesada: 1-5 contra a formação do Rio Ave, em plano Estádio Coimbra da Mota. Já o Benfica tem apenas um deslize, em casa, contra o rival Sporting (1-1), somando 12 golos marcados e apenas 2 consentidos.

15:00. O Benfica chega a esta partida depois de bater o Moreirense por 3-1, dando a volta a uma desvantagem provocada por João Pedro. O Estoril, que tem estado abaixo das expectativas neste arranque de temporada, chega a este jogo depois de também operar uma boa recuperação: esteve a perder por 2-0 diante da Académica, mas Kuca bisou e devolveu a igualdade, 2-2 em Coimbra.

14:45. O jogo desta tarde tem um significado especial: depois do empate de ontem, entre Sporting e Porto, o Benfica poderá hoje capitalizar esse empate com uma vitória sobre o Estoril, aumentando assim a distância pontual para os seus grandes rivais. Em caso de triunfo, o Benfica fica com 4 pontos de vantagem sobre o Porto e 6 sobre o Sporting - tudo isto logo à sexta jornada.

14:30. Bem-vindo caro leitor, ao jogo Estoril x Benfica, da sexta jornada do campeonato português. A partida será disputada no Estádio António Coimbra da Mota e VAVEL.com irá acompanhar todos os momentos da partida, . Siga connosco as emoções da liga portuguesa!