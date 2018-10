Júlio César de fora na deslocação ao Estoril

A chegada do internacional brasileiro Júlio César a Portugal não tem sido fácil. O guarda-redes de 35 anos contratado ao QPR da Inglaterra chegou à Luz com problemas físicos que não o permitiram ser logo titular nas primeiras jornadas do campeonato. A estreia demorava a acontecer e devido aos erros do seu colega de posição, Artur Moraes, os adeptos do Benfica suspiravam pela sua titularidade.

Foi na jornada passada frente ao Moreirense em pleno Estádio da Luz que o experiente guarda-redes se estreou, sofrendo apenas um golo mas exibindo-se a um bom nível quando chamado à acção. Apesar deste primeiro jogo a titular, Júlio César não vai dar continuidade, nesta jornada, onde o Benfica se desloca ao complicado terreno do Estoril.

O clube da Luz informou que o guarda-redes sofreu um traumatismo na perna direita devido a um choque num dos últimos treinos de preparação para o jogo. Perante estes problemas físicos, Júlio César irá ver o jogo de fora das quatro linhas. Artur será o escolhido para substituir o guarda-redes visto que Paulo Lopes, o terceiro guarda-redes da equipa, também se encontra lesionado.

Jorge Jesus convocou ainda Bruno Varela na posição de guarda-redes. Para além deste jovem, também Nelson Oliveira, Cristante e Lisandro são hipóteses para o treinador do Benfica que os voltou a integrar na convocatória neste jogo contra o Estoril onde o Benfica pode alargar a distância para os seus mais directos rivais, Porto e Sporting, que empataram ontem no grande derby da jornada.