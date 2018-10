Também já jogam as promessas

Para além das mais diversas competições ao nível profissional, também em termos de formação a bola já rola em Portugal com a disputa dos diversos Campeonatos Nacionais de cada escalão e inclusivamente a UEFA Youth League no que diz respeito aos Juniores, sendo que em Portugal o campeão em título não disputa essa prova visto que o Sporting de Braga não foi sequer capaz de se qualificar para as competições europeias.

Ciente de que a sua política de aposta em jogadores jovens vem trazendo bons resultados cuja epítome terá mesmo sido a conquista do Campeonato Nacional de Juniores, o Sporting de Braga continua a seguir esse percurso, garantindo desta feita o concurso de jogadores habituados a esse tipo de exigência, com destaque para Fonseca Biai, atacante natural da Guiné-Bissau que pode cumprir as posições de extremo e ponta-de-lança, e o médio João Gamboa.

Ambos foram recrutados ao Benfica e que numa primeira instância reforçarão os sub-19 arsenalistas. Inicialmente apontado como aposta no plantel de Juniores do clube da águia depois de ter completado a temporada transacta ao serviço da equipa sub-17, pela qual acabou por não ser utilizado após ter chegado no mercado de Inverno, Fonseca Rocha Biai optou por aceitar o convite dos Guerreiros do Minho quando detinha também propostas de emblemas internacionais.

Braga procura difícil tarefa de revalidar título de Juniores com reforços ex-Benfica

O atacante deu assim continuidade à carreira num projecto ambicioso logo após não ter permanecido nos quadros benfiquistas. Já no caso do centrocampista, chega ao Minho depois de ter evoluído no Campeonato Nacional de Seniores ao serviço do Varzim, onde se encontrava emprestado pelo Benfica.



Desta forma o Sp. Braga conseguiu reforçar-se e o Benfica arrumou a sua ‘casa’, da mesma forma que o fez nos mais diversos escalões etários, centrando-se atenções numa renovada equipa de Juvenis que conta com várias novidades, duas delas através da ligação de um protocolo entre benfiquistas e Oeiras no que concerne ao futebol de formação, o que continua a produzir resultados muito positivos para ambos os conjuntos que têm vindo a reforçar-se mutuamente em vários dos seus escalões jovens.

Nacional de Juvenis será marcado pela aposta do Benfica, que fortaleceu a equipa

No que diz respeito a este início de temporada, as águias reforçam o seu plantel juvenil, e logo em dose dupla, com duas das maiores revelações das equipas jovens do Oeiras, João Tiago Silva, de 16 anos, que alinha como defesa central ou lateral esquerdo, e Rafael, mais conhecido como Rafa, Pinto, de 15 anos, que actua pelo centro do terreno, competem já com os sub-17 encarnados depois de na época passada, ainda sub-16, terem dado nas vistas no Campeonato Nacional de Juvenis.

Posteriormente, os dois jovens ainda integraram esta mesma equipa do Benfica num torneio de fim de temporada realizado em Itália que viriam mesmo a conquistar, merecendo assim de forma definitiva a aposta dos responsáveis das águias.

Com estas e várias outras mudanças nas novas equipas, os Campeonatos Nacionais de Juniores e Juvenis vão-se desenrolando para já com boas carreiras do Benfica, que lidera a sua Zona tanto em sub-19 como na prova sub-17, tal como a equipa principal, o que indica uma risonha temporada no Caixa Futebol Campus.