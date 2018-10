Sá Pinto estreia-se no Atromitos com triunfo sobre Olympiakos

Sá Pinto não poderia ter desejado melhor estreia ao comando do clube grego Atromitos, pelo qual assinou contrato na passada Quarta-feira. O antigo jogador e treinador do Sporting liderou ontem a formação da cidade de Peristeri no primeiro jogo oficial como treinador, averbando uma vitória inesperada frente ao todo poderoso campeão, Olympiakos, no Estádio Stavros Tritsonis.

Tasos Karamanos marcou o golo com que o Atromitos bateu o campeão helénico (que no ano passado venceu o Benfica na Liga dos Campeões) permitindo a Sá Pinto uma estreia auspiciosa perante os seus adeptos.

A aventura em terras gregas dá continuidade ao percurso internacional do jovem treinador Sá Pinto, que, desde que deixou o comando do Sporting, já representou o Crvena Zvezda (da Sérvia), o OFI Creta e agora o Atromitos, ambos clubes do campeonato da Grécia.