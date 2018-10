Messi chega aos 401 golos em apenas 525 jogos

Poucas palavras poderão ilustrar o talento de Leo Messi, mas o pequeno genial tem o hábito de deixar os golos falar por si. Ontem, diante do Granada, Messi ajudou o Barcelona a golear a formação onde joga o luso Luis Martins, bisando na partida e ultrapassando a marca dos 400 golos em toda a carreira. O astro argentino completou assim um incrível registo de 401 golos em apenas 525 jogos enquanto profissional - um rácio de eficiência tremendo ao alcance de poucos.

Em Camp Nou, num jogo de sentido único, a formação «blaugrana» cilindrou o Granada, com dois golos do craque Messi, um brilhante «hat-trick» do desconcertante Neymar e um tento assinado pelo croata Rakitic.

Messi festejou a marca histórica de 248 golos na liga espanhola (em 283 jogos), somando um total de 401 golos na todas as provas oficiais, incluíndo jogos com a camisola da selecção alviceleste (42 golos em 93 partidas).