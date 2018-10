Portugal Campeão da Europa de Ténis de Mesa

Afinal no fim nem sempre ganha a Alemanha, e Portugal conseguiu prová-lo esta tarde ao derrotar os germânicos na final do campeonato da Europa. No primeiro set Marcos Freitas derrotou Steffen Mengel com um triplo 11-8, dando vantagem por 1-0. Na segunda partida o Timo Boll já por diversas campeão do mundo e da Europa, não deu hipóteses a João Pedro Monteiro vencendo em três encontros por 11-7, 11-1 e 11-8.

O terceiro set colocou frente-a-frente Tiago Apolónia, nº 7 do ranking europeu e 20º mundial, diante de Dimitrij Ovtachrov actual nº1 da Europa e nº 5 do mundo. No primeiro jogo o português venceu por 11-7, igualando de pronto o alemão com um expressivo 11-2. Só que Tiago Apolónia mesmo lesionado na zona lombar não deixou abater e em dois jogos de cortar a respiração, saiu triunfante por 13-11 e 11-9.

Chegávamos então ao quarto set que colocava em jogo Marcos Freitas e Timo Boll. No primeiro encontro o jovem português venceu por 12-10, com resposta do germânico a empatar com um 11-5. Portugal voltou a ficar na frente ao ganhar por 11-6 e na quarta partida com 9-9 era o alemão quem tinha dois serviços a seu favor, mas Marcos Freitas foi gigante e conquistando os dois pontos deu o título europeu com um 11-9 final.

Esta conquista ganha ainda mais importância se atendermos ao facto da Alemanha ser hexacampeã da Europa (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013). Estão de parabéns os atletas portugueses, Marcos Freitas, João Geraldo, Diogo Chen, Tiago Apolónia e João Pedro Monteiro, assim como o seleccionador nacional Pedro Rufino.