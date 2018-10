Gil Vicente vaiado pelos adeptos à chegada a Barcelos

A deslocação ao Bessa não correu de feição para a formação de Barcelos: mais uma derrota averbada para a Liga e um novo tombo na classificação, até ao último lugar da tabela. O Gil Vicente foi ontem derrotado pelo Boavista por 3-2 num jogo pleno de emoções que terminou com a superioridade da equipa liderada por Petit, graças a um golo tardio de Anderson Carvalho, que bisou na partida da sexta jornada.

Com este resultado, o Boavista surpreende tudo e todos com a ascensão na tabela, somados que já estão sete pontos nos últimos três duelos, com um empate contra o poderoso FC Porto pelo meio do caminho. Pelo trilho inverso vai o Gil Vicente: a equipa da cidade de Barcelos voltou a perder e tarda em acertar o passo na Liga, possuindo apenas um ponto em seis jogos.

Inanimados ainda, mesmo depois da chicotada psicológica operada no arranque da temporada (saiu João de Deus e entrou José Mota), os gilistas foram assobiados e vaiados pelos adeptos à chegada à cidade de Barcelos. A derrota acentuou a crise do Gil Vicente e várias dezenas de adeptos apuparam a equipa, entoando cânticos como «vocês são uma vergonha».

Os dois golos de Simy foram insuficientes para travar o bis de Anderson Carvalho e o golo do defesa Philipe Sampaio. O Boavista está agora na décima primeira posição e o Gil desceu até ao fundo da tabela.