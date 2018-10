Luta de leões na selva da «Champions League»

Recordar...e voltar a viver

Apesar de Sporting e Chelsea nunca se terem defrontado em partidas oficiais, a verdade é que a última visita de uma equipa inglesa ao Estádio de Alvalade constituiu a primeira parte de um capítulo histórico para o Sporting e, consequentemente, para o futebol português.

Corria a temporada 2011/2012, o Manchester City era o adversário dos leões nos oitavos de final da Liga Europa, um City que tinha acabado de eliminar o FC Porto de forma clara (6-1 na soma dos dois jogos). Perante este cenário, todos os "doutorados em futebol" e comuns Velhos do Restelo apregoaram uma morte mais que certa para o leão às mãos dos milionários ingleses, esperando-se apenas que o Sporting não perdesse por muitos.

Ora qual não é o espanto de meio mundo quando o Sporting recebe e vence (!!) o Manchester City por 1-0, com um golo memorável do brasileiro Xandão.

Como se não fosse atrevimento suficiente, os de Alvalade foram a Manchester garantir a passagem aos quartos de final da Liga Europa, deitando por terra todas as teses e dissertações daqueles que ainda acham que o futebol tem lógica.

Agora o desafio é diferente, o Sporting está na Liga dos Campeões, e enfrenta o adversário que, apesar do maior potencial, virá preparado para um leão motivado e disposto a repetir a façanha. O factor surpresa já não estará presente, mas presentes estarão milhares de adeptos leoninos prontos para empurrar a equipa para a vitória. Não será fácil mas, como se costuma dizer, aquilo que vale a pena nunca o é.

Leão sem grandes novidades

Na lista de convocados do Sporting para este jogo não se vislumbram grandes novidades. Os únicos destaques são as ausências de Carlos Mané (convocado diante do FC Porto), e de Tanaka. (foto: ASF)

Lista de convocados

Guarda-redes: Rui Patrício e Marcelo Boeck

Defesas: Cédric, Maurício, Sarr, Paulo Oliveira, Jefferson e Jonathan Silva

Médios: William Carvalho, Oriol Rosell, Adrien, André Martins e João Mário

Avançados: Carrillo, Nani, Capel, Slimani e Montero

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador leonino Marco Silva não poupou elogios ao Chelsea. Apesar de atribuir o favoritismo ao adversário, o técnico verde-e-branco afirma que a equipa quer a vitória no jogo de 3ª feira.(foto: AP)

«Se alguém é favorito ao primeiro lugar é o Chelsea e não é preciso esconder que está entre as quatro ou cinco equipas favoritas a chegar à final. Espera-nos um jogo de dificuldade elevada, mas com atitude, superação e qualidade de jogo poderemos discutir os pontos em disputa».

Apesar do poderio dos ingleses, Marco Silva não vai mudar o estilo de jogo da equipa.

«Nós até agora não mudámos a nossa identidade e temos bem definida a nossa estratégia. Queremos discutir o jogo com o nosso adversário.».

Equipa provável

Líder em Inglaterra quer ser líder na Europa

O Chelsea ocupa neste momento o primeiro lugar na Premier League, já com alguma vantagem em relação aos mais directos adversários. Após o empate caseiro diante do Schalke 04, na etapa inaugural da Liga dos Campeões, a equipa de Mourinho chega a Alvalade com vontade de tomar desde já o leme do grupo G, justificando assim o seu teórico favoritismo.

Para tal, opções é aquilo que não falta ao técnico dos blues, os principais destaques vão para Fábregas e Diego Costa; os dois espanhóis chegaram esta temporada a Stamford Bridge e rapidamente ganharam o seu lugar no onze do Chelsea; o avançado hispano-brasileiro é já o melhor marcador da Liga Inglesa com oito golos marcados. (foto: AP)

Nos convocados para o desafio com o Sporting, as grandes novidades são a ausência de Ramires, devido a lesão, e ainda de Didier Drogba.

Lista de convocados:



Guarda-redes: Petr Cech, Courtois e Mitchell Beeney;



Defesas: Ivanovic, Filipe Luis, Zouma, Cahill, John Terry, Azpilicueta e Nathan Ake;



Médios: Fàbregas, Oscar, Obi Mikel, Matic e Willian;



Avançados: Eden Hazard, Loic Remy, Schurrle, Salah e Diego Costa.



Favoritismo é um termo que José Mourinho não gosta de utilizar. Apesar de, teoricamente, a balança pender mais para o lado dos ingleses, o técnico luso elogia o Sporting, antevendo muitas dificuldades por parte dos leões. (foto: ASF)

«Não sei muito bem o que significa a palavra favorito num jogo de futebol. Um bom resultado para nós é ganhar . Agora uma coisa é querer e outra conseguir. O Sporting tem as suas armas e motivações e vai de certeza criar-nos dificuldades. Se calhar um ponto é um resultado positivo para o Sporting. Analisando a forma como entrou sexta-feira em campo não me parece que entre a pensar no empate. Espero que seja um grande jogo».

Mourinho regressa a Portugal, e a uma casa que conhece bem. Apesar das naturais ligações ao seu país, o treinador defende que este jogo não será diferente dos outros no que toca ao aspecto emocional.

«Não jogo em Portugal desde 2007 e de facto é muito tempo. São tantos anos seguidos na Champions, a jogar repetidamente contra clubes de determinados países... por isso é com satisfação que regresso. Agora se me perguntarem se vai ser um jogo diferente... não, será como os outros. Tento isolar-me dos aspetos emocionais.»

Equipa provável