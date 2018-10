Liga dos Campeões: Shakhtar Donetsk x Porto e

Fim da partida

90+4'. Apito final, grande recuperação do Porto, Jackson foi a estrela do encontro, bisando e salvando o Porto da derrota.

90+4'. GOOOOLOOOOO DO FC PORTO!!! Grande jogada de Tello, ganha o flanco, assiste Jackson no coração da pequena área, este mata a jogada ganhando a frente do defesa e encostando para o empate!!!

90'. Cartão amarelo para o brasileiro Ilsinho, punindo uma falta sobre Martins Indi.

87'. GOOOOOLOOOOO DO FC PORTO!!! Jackson marca, Pyatov ainda adivinhou o lado mas nada havia a fazer, 1-2, o Porto reduz perto do fim!!!

86'. Grande penalidade para o Porto, a segunda, por mão de Srna, será Jackson a marcar.

85'. GOOOOOLOOOOOO DO SHAKHTAR!!! Maicon perdeu a bola em zona fatal, Adriano Luiz encostou para as redes indefesas depois de ser assistido com classe por Bernard!!!

83'. Grande passe de Quintero para Adrián...este pega a bola e remata...Pyatov de novo a bloquear a tentativa portista!!

80'. Lucescu baixou o bloco do Shakhtar, não há espaços nenhuns para o Porto deslindar as suas jogadas.

79'. Substituição na formação do Shakhtar: Entra Bernard sai Douglas Costa.

78'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Adrián e sai Brahimi.

77'. Boa circulação ofensiva do Porto, a bola viaja de um lado para outro, Quintero coloca a bola para a entrada de Danilo, vai rematar...mas à figura!!

75'. Substituição na formação do Shakhtar Donetsk: Entra Ilsinho e sai Taison.

75'. Remate de Brahimi...a bola morre nas mãos de Pyatov: o Porto está sem ideias ofensivas.

70'. Quintero sobe, entra na área...olha para o meio mas em vez de passar remata em arco...a bola encaixa-se no corpo de Pyatov!

69'. Cartão amarelo para Fernando, falta sobre o central Maicon.

66'. Tello quis ganhar a linha em vez de rematar, e, assim, o extremo nem sequer tentou a finalização...perdendo a bola pela linha de fundo.

65'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Jackson e sai Aboubakar.

65'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Quintero e sai Marcano.

60'. Desconexão temporária do Porto: a equipa sofre psicologicamente com o golo concedido.

57'. O Porto tenta reagir mas o Shakhtar fecha bem as linhas de passe.

53'. GOOOOOOLOOOOO DO SHAKHTAR!!! Oferenda ridícula de Óliver, pressão de Kucher, que roubou a bola ao espanhol e ofereceu-a a Alex Teixeira, que encostou para a baliza com calma!!!

52'. Erro fatal de Óliver, este não passa a bola a ninguém numa zona fatal...

47'. Passe de Tello, a bola encaminha-se para Aboubakar pedindo a sua desmarcação...mas o central do Shakhtar corta a bola no momento exacto...

46'. Prossegue a segunda parte!

20:41. O Porto dividiu a primeira com o Shakhtar: duelo muito veloz, jogando numa toada de parada e resposta, assente na velocidade dos executantes das duas equipas. Brahimi liderou o jogo ofensivo do Porto mas acabou por despediçar uma ocasião de golo crítica, na conversão de uma grande penalidade. No Shakhtar, a velocidade e a magia de Taison, Douglas Costa e do lateral Márcio Azevedo tem dado dores de cabeça à estrutura montada por Lopetegui.

Intervalo

45'. Intervalo, o Porto poderia estar a vencer, mas Brahimi falhou uma grande penalidade.

43'. Tello pode assistir Aboubakar no coração da área, prefere o remate cruzado de pé esquerdo...a bola sai para fora, desespero de Aboubakar, ficou a pedir a bola na área!

40'. Finta descomunal de Brahimi sobre o lateral, depois o argelino passou a bola para o interior da área...Marcano rematou de longe mas a bola foi inofensiva.

38'. Márcio Azevedo passou a bola para a área, Taison discutiu o lance com Martins Indi mas o holandês cortou o lance e sacudiu a pressão para fora da área.

36'. Falta de Stepanenko sobre Danilo: cartão amarelo.

35'. Brahimi encaminha-se para a bola...remata...mas Pyatov adivinha a intenção e defende com brilhantismo!

35'. Cartão amarelo para Óliver Torres por retardar uma reposição de bola.

34'. Cartão amarelo para Kucher.

34'. Grande penalidade a favor do Porto: Brahimi desatou a correr, fugindo aos defesas, Kucher acaba por derrubar Brahimi já dentro da área de rigor - grande iniciativa do internacional argelino!

27'. Grande passe de Douglas Costa, Taison aparecia na cara do golo mas Fabiano desviou a trajectória da bola...carambolas ainda podem resultar em golo...mas a bola sai pela linha de fundo, canto para o Shakhtar!

24'. Remate de Taison, bola para fora.

23'. Aboubakar luta entre os centrais ucranianos mas perde a luta por estar muito sozinho.

19'. Atenção às corridas de Tello, que estará a tentar aproveitar os espaços deixados pela defesa subida do Shakhtar.

13'. Resposta do Porto, na mesma moeda: Danilo subiu e puxou o gatilho, rematando de modo muito perigoso! A bola rasou a base do poste de Pyatov!

10'. Potente remate Taison...que grande voo de Fabiano, espectacular defesa do guardião portista! Que tiro de Taison, a 25 metros da baliza.

8'. Fuga de Brahimi...cruzamento para Aboubakar...mas o cabeceamento saiu como um balão para as mãos de Pyatov.

7'. Remate de Aboubakar, a bola passou ao lado, fraca e sem direcção.

4'. Jogo equilibrado na luta do meio-campo, trocas de bola ainda sem perigo para qualquer uma das formações.

1'. Roda a bola em Lviv, segue jogo o Shakhtar!

Apito Inicial

19:15. Marcano irá jogar na zona média do terreno, desempenhando as funções de médio defensivo, na ausência de Casemiro. Rúben Neves fica na banco de suplentes.

18:50. Formação inicial do Shakhtar: Pyatov; Srna, Kucher, Rakitskiy, Márcio Azevedo; Fernando, Stepanenko, Douglas Costa e Alex Teixeira; Taison e Luiz Adriano.

18:50. Surpresa no onze titular portista: Aboubakar jogará no lugar do goleador Jackson Martínez. Recorde-se que o ex-Lorient marcou o seu primeiro golo com a camisola do Dragão na última partida da Champions. Óliver Torres regressa à titularidade depois de se ter lesionado (jogou diante do Sporting mas apenas entrou na segunda parte).

18:45. Formação inicial do FC Porto: Fabiano; Danilo, Maicon, Martins Indi e Alex Sandro; Marcano e Herrera; Óliver Torres, Brahimi, Tello e Aboubakar.

17:55. «O Porto é uma equipa muito forte que tem jogadores extraordinários. Mudou muito desde que nos encontrámos há quatro anos, mas os novos jogadores possuem grande qualidade e podem ser muito perigosos», afirmou Mircea Lucescu na antevisão da partida. O técnico romeno não poderá contar com o defesa Kryvtsov nem com Kucher.

17:45. «O Shakhtar é um adversário magnífico, com grandes jogadores e um treinador excepcional, com um grande conhecimento desta competição. Esperamos um jogo difícil e exigente, mas queremos ser protagonistas», declarou Julen Lopetegui na antevisão do encontro. O treinador não poderá contar com Casemiro, lesionado diante do Sporting.

17:25. Na equipa do Shakhtar, o artilheiro-mor é Oleks Gladkiy, com 7 golos em onze partidas. Alex Teixeira segue em segundo lugar na hierarquia, com 3 tentos assinalados. Grande parte do poderio ofensivo do Shakhtar reside nos talentos brasileiros que possuem no seu plantel: Fred, Taison, Douglas Costa, Luiz Adriano, Alex Teixeira, Bernard, Dentinho, Wellington Nem, Marlos e Fernado, são alguns dos nomes mais sonantes da conexão brasileira que dá magia ao clube ucraniano.

17:15. As maiores ameaças do FC Porto à defesa ucraniana serão Yacine Brahimi e Jackson Martínez. O colombiano é o melhor marcador do Porto, com 7 golos assinados nesta temporada, 5 na liga portuguesa e 2 na Liga dos Campeões. O argelino, que tem realizado um excelente arranque de época, tem sido o médio ofensivo mais perigoso no esquema de Lopetegui, dada a sua capacidade de drible e virtuosismo na hora de romper pela área.

17:05. Vinte e sete anos depois, Shakhtar e Porto voltaram a medir forças: em 2011, o Porto recebeu e venceu os ucranianos por 2-1 com golos de Hulk e Kléber, contra um tento solitário de Luiz Adriano. Na segunda volta, os portistas retornaram aos triunfos, vencendo pela primeira vez no reduto da equipa de Lucescu. Hulk voltou a festejar um golo e Razvan Rat fez o 0-2 na própria baliza.

16:55. O histórico de confrontos entre as duas equipas resume-se a quatro partidas, divididas entre a Taça das Taças de 1983/1984 e a fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada 2011/2012. Nunca a equipa ucraniana foi capaz de bater o Porto: os azuis e brancos venceram por três ocasiões e empatou uma vez. Jaime Pacheco, Frasco e Jacques marcaram na vitória caseira de 1984 (3-2) e Walsh fez o tento portista no 1-1 da segunda mão.

16:35. Em 13 jogos oficiais realizados, o Shakhtar apenas perdeu um, em casa, diante do Zorya, para o campeonato ucraniano, na última jornada da prova. O Porto, por seu turno, também ainda não conheceu o sabor da derrota nos 9 jogos efectuados na nova «Era Lopetegui». Mais: no âmbito europeu, o Porto já disputou 3 jogos, vencendo todos e nunca sofrendo golos (1-0 e 2-0 sobre o Lille e 6-0 contra o BATE).

16:25. Apesar da excelente entrada na Liga dos Campeões, o Porto vem de uma sucessão de empates para o campeonato, algo que tem preocupado os adeptos portistas: os Dragões contam já com 3 empates seguidos na liga nacional, não vencendo desde 31 de Agosto, altura em que os portistas bateram o Moreirense por 3-0. Desde então, registaram-se empates com o Vitória de Guimarães (1-1), Boavista (0-0) e Sporting (1-1).

16:15. Brahimi foi a grande vedeta da partida disputada contra o BATE: o argelino, ex-Granada, marcou três golos na estreia em jogos da Liga dos Campeões, mostrando técnica, velocidade e faro para o golo. Jackson Martínez, Adrián Lopez e Aboubakar (ambos estrearam-se a marcar pelo clube) marcaram os restantes golos.

16:00. O FC Porto viajou para Lviv com intuito de somar mais três pontos, procurando vencer novamente na competição, depois de ter entrado da melhor forma: bateu por 6-0 os bielorrussos do BATE Borisov, no Estádio do Dragão. No outro jogo do Grupo H, Athletic Bilbao e Shakhtar empataram 0-0 no reduto dos bascos, permitindo a liderança destacada dos Dragões.

15:50. Seja bem-vindo a jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões entre o Shakhtar Donetsk e o FC Porto. A partida será jogada Lviv e terá início às 19:45 horas; não perca, , todos os dados sobre este duelo europeu, minuto a minuto, em VAVEL.com.