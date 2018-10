Liga dos Campeões: Bayer Leverkusen x Benfica,

O Benfica soma duas derrotas e tem agora dois encontros decisivos com o Monaco que soma quatro pontos e lidera o grupo com o Zenit, enquanto o Bayer segue em segundo com três. Esperamos que tenham gostado de mais este directo , continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Sálvio ainda deu esperança aos encarnados ao reduzir para 2-1, mas uma grande penalidade na jogada seguinte deitou por terra qualquer esperança num possível empate.

Triunfo justo dos alemães que foram melhores durante todo o encontro, e podiam ainda ter alargado a vantagem no placar. O Benfica marcou no único remate que fez à baliza, mostrando sempre grandes dificuldades para ultrapassar a forte pressão da equipa da casa.

FINAL DA PARTIDA! VITÓRIA DO BAYER LEVERKUSEN POR 3-1 SOBRE O BENFICA.

92+3' Cabeceamento de Luisão ao lado da baliza.

88' Cartão amarelo para Samaris por falta sobre Oztunali.

85' A cinco minutos do fim o jogo vai sendo controlado pelos alemães gerindo a bola e fazendo o tempo passar.

81' Substituição no Bayer Leverkusen, sai Bender e entra Donati.

77' Alteração no Benfica, sai Enzo Perez e entra Samaris.

75' Substituição no Bayer Leverkusen, sai Kiessling e entra Drmic.

73' Bom remate de Çalhanoglu com Julio Cesar a ir ao relvado defender para canto.

72' Kiessling recuperou a bola perto da área encarnada, mas depois quis fintar Luisão e Júlio Cesar acabando por acertar nas pernas do central.

69' Substituição no Bayer Leverkusen, sai Bellarabi e entra Oztunali.

64' Goolloo do Bayer Leverkusen!!! Çalhanoglu não falha e coloca de novo a vantagem alemã em dois golos.

63' Grande penalidade para o Bayer Leverkusen!!! Derrube de Jardel a Kiessling.

61' GOOLLLOOO DO BENFICA!!! No primeiro remate à baliza Sálvio recebe a bola na direita da área, desvia de Spahic e atira para o fundo das redes.

59' Cartão amarelo para Hilbert por derrube a Gaitán.

58' Combinação entre Kiessling e Son com este a rematar para as mãos de Júlio Cesar.

58' Cartão amarelo para Luisão por rasteirar Bender.

54' Cartão amarelo para Enzo Perez por derrubar Bellarabi.

51' Que falhanço incrivel do Bayer!!! Bellarabi assiste Çalhanoglu que na pequena área coloca o pé na bola e acerta no poste, saindo o esférico ao lado.

Dupla alteração no Benfica ao intervalo, saíram Cristante e Talisca, entraram Maxi Pereira e Lima.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O BENFICA!

Os encarnados continuaram inoperantes, limitando-se a tentar ultrapassar o meio-campo mas sempre com a turma alemã a não dar margem de manobra. Por isso foi sem surpresa que Son aumentou a vantagem para 2-0. O guarda-redes Leno tocou meia dúzia de vezes na bola e por atrasos dos seus colegas. Veremos que reacção trará o Benfica para a segunda parte.

Depois de várias tentativas com uma delas a acertar no poste o Bayer chegou ao golo pelo seu goleador Kiessling, (10 golos nos últimos 11 jogos) aproveitando uma defesa incompleta de Júlio Cesar a remate de Son.

Quarenta e cinco minutos de total domínio germânico, com uma pressão alta e forte sobre os jogadores do Benfica, que se viram neutralizados e sem capacidade para reagir.

INTERVALO NA BAYARENA! BAYER LEVERKUSEN VENCE O BENFICA POR 2-0.

45+1' Arrancada de Son pela esquerda a flectir depois para a área e o remate em jeito a sair ao lado.

42' Bellarabi aproveita uma rosca de Talisca para surgir na área descaído pela direita a rematar, mas por cima.

38' Primeiro remate do Benfica feito por Enzo Perez com a bola a embater num defesa alemão e a sair para fora.

34' Goolloo do Bayer Leverkusen!!! Cruzamento da direita de Bellarabi e Son na marca de grande penalidade sozinho atira sem hipóteses para o fundo da baliza.

30' Meia hora de jogo e só jogam os alemães, que já vencem por 1-0 com um golo de Kiessling e continuam a pressionar alto não dando espaços ao Benfica, que vai tentando passar do meio-campo.

25' Goolloo do Bayer Leverkusen!!! Son remata de fora da área, Júlio Cesar (não fica isento de culpas) larga a bola e na recarga Kiessling atira para o fundo da baliza.

22' Cartão amarelo para Gaitán por pontapear a bola depois do jogo estar interrompido.

18' Agora é Çalhanoglu a testar a meia distância com a bola a sair ao lado da baliza de Júlio Cesar.

15' Quinze minutos de jogo passados quase na totalidade no meio-campo do Benfica, com a forte pressão dos alemães a criar grandes problemas aos encarnados, que ainda não chegaram à baliza de Leno.

13' Bola no ferro do Bayer!!! Bender dentro da área remata, a bola toca em André Almeida e bate em cheio no poste.

12' Outra vez Son a rematar agora de fora da área e Júlio Cesar a não segurar, valeu Luisão aliviar o esférico da zona de perigo.

5' Grande ocasião para o Bayer! Son atirar forte e Júlio Cesar a defender de forma apertada.

2' Primeiro remate do encontro é de Bellarabi, com a bola a sair ao lado.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU O BAYER LEVERKUSEN!

19:41. Entram as equipas com o quinteto de arbitragem na frente numa BayArena que não está cheia. Ouve-se o hino da Champions.

19:35. Os dois conjuntos estão prestes a entrar na BayArena.

19:20. As duas equipas já vão aquecendo no relvado da BayArena.

19:11. O técnico do Bayer Leverkusen tem à sua disposição como suplentes, Kresic, Donati, Boeder, Oztunali, Yurchenko, Drmic e Kruse.

19:09. O Benfica tem no banco de suplentes, Bruno Varela, Lisandro López, Maxi Pereira, Samaris, Ola John, Pizzi e Lima.

19:05. Quanto ao Bayer Leverkusen faz alinhar na baliza, Leno a defesa formada por Spahic, Toprak, Wendell e Hilbert, o meio-campo com Reinartz, Bender, Bellarabi, Çalhanoglu e Son, com Kiessling no ataque.

19:02. O Benfica joga de início com, Júlio Cesar na baliza, a defesa com Eliseu, Luisão, Jardel e André Almeida, no meio-campo Enzo Perez, Cristante, Sálvio e Gaitán, e no ataque Talisca e Derley.

19:00. Já temos onzes oficiais das duas equipas, com surpresas no lado do encarnado.

18:52. Neste momento termina a outra partida do grupo do Benfica, com Zenit e Monaco a empatarem 0-0. Com este resultado as duas equipas somam quatro pontos e dividem a liderança.

18:10. Onzes prováveis:

17:50. Enzo e Júlio César deverão recuperar e agarrar a titularidade, ultrapassando os problemas físicos que tiveram. Já Brandt, Boesnich, Papadopoulos e Simon Rolfes, do Leverkusen, deverão ficar fora de combate devido a lesões impeditivas.

17:35. Roger Schmidt, técnico alemão de 47 anos, deu a receita para a equipa bater-se competentemente com o Benfica: «Frente a uma equipa como o Benfica, com excelentes jogadores no contra-ataque, temos de repetir o bom trabalho defensivo que temos feito nos últimos jogos. Estamos a pressionar bem sem bola e isso pode decidir o encontro. Se fizermos bem aquilo que somos capazes, podemos vencer», explicou na antevisão do duelo.

17:25. Jorge Jesus, não escondeu, na antevisão da partida, a necessidade de ganhar: «Tanto o Benfica como o Bayer foram derrotados na primeira jornada, por isso, para ambos, é fundamental que possam ganhar», apontou, elogiando o adversário: «(...) tem um treinador novo, com ideias diferentes e está no terceiro lugar do campeonato. Para estar sempre nos lugares da frente da Bundesliga é porque é uma equipa forte», considerou o técnico dos encarnados.

17:10. No Leverkusen, o artilheiro mais proficiente tem sido Kiessling, com um registo impressionante de 9 golos em 10 jogos. Outras das grandes ameaças do ataque alemão é o sul-coreano Son Heung-Min, que conta já 5 golos na temporada. A sua velocidade e capacidade de ruptura serão um perigo para a defensiva encarnada. Outro dos jogadores em forma neste início de época é Karim Bellarabi, médio ofensivo que comanda as investidas do Bayer.

16:55. Anderson Talisca tem sido o talismã encarnado neste arranque de temporada: o brasileiro, reforço de Verão, é o melhor marcador do Benfica, com 5 golos marcados até agora. A veia goleadora de Talisca surgiu em dois jogos: no 0-5 frente ao Vitória de Setúbal (onde marcou 3 golos) e no 2-3 frente ao Estoril (marcou 2) na última jornada da liga portuguesa.

16:45. Em relação à última partida, jogada no dia 21 de Fevereiro de 2013, a formação titular do Benfica terá bastantes alterações de então para a actualidade. Artur Moraes permanece no clube mas não irá jogar (está suspenso pelo cartão vermelho visto frente ao Zenit), Garay ingressou no Zenit, Melgarejo no Kuban Krasnodar, Matic foi para o Chelsea, Carlos Martins rescindiu e Cardozo reforçou o Trabzonspor. Jardel, Salvio, Luisão, Gaitán, Enzo e Ola John, todos eles participaram nessa partida, e poderão voltar a fazê-lo. Maxi e Lima, que ficaram no banco, também irão rever a formação alemã.

16:40. Em 2012/2013, ambas as equipas mediram forças no contexto dos dezasseis-avos-de-final da Liga Europa: o Benfica venceu as duas partidas, 0-1 no BayArena, golo de Óscar Cardozo, e na Luz por 2-1, com golos de Ola John e Matic. O marcador do golo do Bayer, Schurrle, já não se encontra nas fileiras dos alemães, tendo ingressado no Chelsea na temporada passada.

16:35. Benfica e Leverkusen começaram por empatar 1-1 na primeira mão dos quartos-de-final da Taça das Taças, com golos de Markus Happe e Isaías. A segunda ronda culminou com um épico e excitante empate 4-4, com golos de de Ulf Kirsten (2), Bernd Schuster e Pavel Happal para os da casa, e tentos de Kulkov (2), Abel Xavier e João Vieira Pinto por parte dos encarnados.

16:25. O histórico de confrontos entre Benfica e Bayer Leverkusen é feito de quatro jogos - nunca os alemães venceram a equipa lusa, verificando-se dois empates (para a eliminatória da Taça das Taças) e duas vitórias encarnadas (para a Europa League). Este facto destoa do fraco registo do Benfica em terras germânicas: em 21 partidas em solo alemão, as «águias» apenas venceram por duas ocasiões, curiosamente as duas últimas (diante do Bayer, por 0-1, 2012/2013 e diante do Estugarda, por 0-2, em 2010/2011).

16:20. Quanto ao Bayer Leverkusen, disputou 10 jogos oficiais esta época, perdendo apenas dois, o referido previamente, diante do Mónaco de Leonardo Jardim, e o jogo de ressaca, logo após essa derrota europeia: golada de 4-1 imposta pelo Wolfsburgo, para a Bundesliga. Não esquecer que a formação germânica teve de bater o FC Copenhaga para poder entrar na fase de grupos: 2-3 na Dinamarca e opulentos 4-0 em casa.

16:10. Ambas as equipas precisam de vencer para não perder o comboio da liderança. O Benfica já realizou 8 partidas esta temporada, tendo somente perdido o embate, na Luz, contra o Zenit de André Villas-Boas, o que suscitou dúvidas em reacção à fiabilidade qualitativa de alguns dos jogadores titulares deste Benfica versão 2014/2015, nomeadamente Jardel, que errou demasiadas vezes na partida em questão.

16:05. O Benfica chega a esta segunda ronda da fase de grupos (Grupo C) na sequência de uma derrota caseira frente ao Zenit, por 0-2, sofrendo golos da autoria de Hulk e Axel Witsel, nuns iniciais 20 minutos péssimos. O Bayer Leverkusen encontra-se em situação similar, já que perdeu por 1-0 com o Mónaco, apesar de ter jogado fora de casa. O golo foi apontado pelo português João Moutinho.

15:55. Esta será a primeira vez que Bayer Leverkusen e Benfica se defrontam no âmbito da Liga dos Campeões. Nos quatro jogos já realizados entre ambas as formações, portugueses e alemães disputavam a Taça das Taças (1993/1994) e a Liga Europa (2012/2013), o que significa que Jorge Jesus conhece já bem a equipa de Leverkusen, ao contrário de Roger Schmidt, que ingressou no clube esta temporada.

15:45. Seja bem-vindo à partida da fase de grupos da Liga dos Campeões Bayer Leverkusen x Benfica, que será jogada no BayArena, casa da formação germânica. Siga em VAVEL.com todos os dados, análises e lances da partida, minuto a minuto, .