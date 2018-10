Nulo no despique milionário entre Jardim e Villas-Boas

O Mónaco deslocou-se a São Petersburgo, cidade-reduto do Zenit, para discutir a liderança do Grupo C, num duelo que colocou frente-a-frente duas formações orientadas por dois treinadores portugueses: André Villas-Boas, treinador do clube russo, e Leonardo Jardim, técnico dos monegascos.

As duas equipas vinham de vitórias na primeira ronda da competição - o Mónaco batera o Bayer Leverkusen com um golo de João Moutinho e o Zenit ultrapassaram facilmente o Benfica na Luz, por 0-2, com golos de Hulk e Axel Witsel. No campo do Zenit, ambas as formações discutiram o resultado até ao fim mas o nulo permaneceu até final.

Com o 0-0, Mónaco e Zenit partilham a liderança do grupo, com 4 pontos cada. O Leverkusen, depois de bater com clarividência o Benfica (3-1), situa-se na terceira posição, com 3 pontos. O Benfica segue no último lugar no grupo, com poucas perspectivas de se qualificar para a fase seguinte da prova milionária.