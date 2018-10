Liga dos Campeões: resultados da segunda ronda

Terminou ontem a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões: a prestação portuguesa na prova não foi positiva, já que os três grandes, Benfica, Porto e Sporting não foram capazes de vencer os jogos disputados. O Porto empatou nos instantes finais, recuperando de uma desvantagem de 2-0 no terreno de Shakhtar Donetsk; o Sporting perdeu em casa com o colosso Chelsea por 0-1 e o Benfica foi dominado pelo Bayer Leverkusen no reduto alemão (3-1).

Os grandes destaques vão para a goleada do Arsenal sobre o Galatasaray (4-1) e para o claro 0-3 do Borussia Dortmund na Bélgica, sobre o Anderlecht, assim como para a vitória do Basileia sobre o poderoso Liverpool (1-0 na cidade no Sain Jackob Park) e triunfo caseiro do PSG sobre o Barcelona, por 3-2.

Arsenal 4-1 Galatasaray

Anderlecht 0-3 Borussia Dortmund

PSG 3-2 Barcelona