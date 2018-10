Estoril alcançou vitória histórica sobre o Panathinaikos

O Estoril ganhou ontem ao Panathinaikos por 2-0, no Estádio Coimbra da Mota, conquistando os primeiros pontos nesta edição da Liga Europa e dando um passe histórico na vida do clube, fundado em 1939 - com os golos de Kléber e Diogo Amado, o Estoril venceu pela primeira vez numa fase de grupos de uma competição europeia.

Na Dinamarca, frente ao Aalborg, o Rio Ave voltou a perder, por 1-0, seguindo com zero pontos no Grupo J. Helenius marcou o único tento da partida, de cabeça, remetendo a equipa vilacondense para o último lugar do grupo.

O Estoril, com o triunfo por 2-0, subiu à terceira colocação do Grupo E, com os mesmos pontos que a formação holandesa do PSV (que bateu os «canarinhos na primeira jornada). Graças a uma brilhante assitência de Sebá, que ofereceu o golo a Kléber, e a um certeiro centro de Cabrera que foi bem aproveitado de cabeça por Amado, o Estoril, orientado por José Couceiro, alcançou uma vitória para mais tarde recordar.

«Este é quase um grupo de Champions, no qual somos a equipa menos conhecida e com menos dimensão. Conheço bem o Dínamo, será um jogo muito difícil, mas obviamente que ninguém vai atirar a toalha ao chão. O sonho alimenta a vida», comentou o técnico canarinho depois do término do encontro.