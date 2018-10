Os primeiros 23 de Fernando Santos

Com os jogos da selecção a aproximar-se, foi tempo de, no dia de hoje, Fernando Santos anunciar a sua lista de convocados para o jogo frente a França e Dinamarca, constando várias alterações nesta convocatória. Diferente da de Paulo Bento, a lista dos 23 portugueses conta com ausências de veteranos como Raúl Meireles, André Almeida, João Pereira e Miguel Veloso, voltando a integrar jogadores experientes como Ricardo Carvalho, Tiago, Danny e Quaresma.

Quanto às novidades, destaque para João Mário, José Fonte e Ivo Pinto, que se estreiam entre os eleitos. Relevo ainda para os regressos de Eliseu e Cedric, jogadores em que o ex-seleccionador Paulo Bento não mostrava vontade em apostar.

Dos três grandes, só o Sporting conta com um número significativo de jogadores convocados, tendo o Benfica e Porto apenas um único jogador constante na lista.

Eis a convocatória completa:

Guarda-redes: Rui Patrício (Sporting), Anthony Lopes (Lyon) e Beto (Sevilha);

Defesas: Bruno Alves (Fenerbahle), Cédric (Sporting), Eliseu (Benfica), Fábio Coentrão (Real Madrid), Ivo Pinto (Dínamo Zagreb), José Fonte (Southampton), Pepe (Real Madrid), Ricardo Carvalho (Mónaco) e Antunes (Málaga);

Médios: Adrien (Sporting), André Gomes (Valência), João Moutinho (Mónaco), João Mário (Sporting), Tiago (Atlético Madrid) e William Carvalho (Sporting);



Avançados: Vieirinha (Wolfsburgo), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Danny (Zenit), Éder (SC Braga), Nani (Sporting)e Ricardo Quaresma (FC Porto).