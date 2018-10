Totti gigante na Champions

Francesco Totti, futebolista italiano de 38 anos ficará na história das lendas da Liga dos Campeões após ser o mais velho jogador de sempre a marcar na competição.

Horas antes da partida com o Manchester United, os clubes publicaram mensagens no Twitter acerca do capitão da Roma nunca ter marcado um golo em Inglaterra. O clube italiano lembrou que «há sempre uma primeira vez para tudo» e realmente foi desta que o lendário marcou em Terras de Sua Majestade. Após o jogo, Totti afirmou que o tweet do City lhe deu sorte.

O capitão da Roma levantou da cadeira todos os adeptos italianos, ofereceu o empate à equipa e um registo dificilmente igualável. Este foi o 16º golo do jogador da competição e irá ser lembrado como o mais velho jogador a marcar na mais relevante competição de clubes do mundo.