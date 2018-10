Paulo Oliveira fará dupla com Sarr na ausência de Maurício

Paulo Oliveira será, pela primeira vez, titular na formação leonina. A informação foi avançada por Marco Silva, na sequência da incapacidade física do habitual comandante do eixo central, Maurício, que se lesionou na partida contra o Chelsea.

O central brasileiro, até agora totalista, dará lugar ao ex-vitoriano Paulo Oliveira, que terá a companhia do jovem Naby Sarr no núcleo defensivo da formação de Alvalade. Depois de ter sido lançado às feras no duelo com os «blues» de Mourinho, Oliveira será o central mais experiente no embate contra o Penafiel, hoje, às 20:15.

Desta feita, Tobias Figueiredo ascende à condição de suplente. O jovem da equipa B, no qual muitas esperanças se depositam, será o terceiro central da convocatória e poderá entrar na partida frente ao Penafiel.