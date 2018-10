Penafiel x Sporting

O colombiano Montero voltou aos golos quase um ano depois do bis apontado ao Gil Vicente e teve ainda tempo para assistir Nani. Com este triunfo o Sporting soma 13 pontos e sobe de forma provisória ao terceiro lugar da tabela. Esperamos que tenha gostado de mais este directo . Continuem acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Marco Silva colocou Montero e Adrien Silva à entrada da meia hora final e a partir daí o meio-campo dos leões ganhou maior preponderância ofensiva, imprimindo mais velocidade, perante um Penafiel que ruiu com os dois golos do argelino em dois minutos.

Vitória justa do Sporting conseguida nos últimos vinte minutos com um bis de Slimani e o regresso de Montero aos golos com Nani a fechar o marcador. O jogo no entanto esteve longe de ser fácil para a equipa leonina.

FINAL DA PARTIDA! GOLEADA DO SPORTING POR 0-4 SOBRE O PENAFIEL.

85' GOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Agora é Montero assistir Nani e este a picar a bola por cima de Haghighi.

82' GOOLLLOOO DO SPORTING!!! Acabou a seca, cruzamento de Capel e Montero de carrinho ao segundo poste empurra para o terceiro.

78' Cartão amarelo para Montero por jogar a bola descalço.

76' Substituição no Penafiel, saiu André Fontes e entrou Vítor Bruno.

72' Substituição no Penafiel, saiu Mbala e entrou João Martins.

71' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Passe em profundidade de Cédric para Slimani que aguenta a carga e depois com o pé esquerdo atira para o fundo das redes com a bola ainda a bater na trave.

70' Alteração no Sporting, saiu Carrillo e entrou Capel.

69' GOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Cruzamento de Jefferson do lado esquerdo e o argelino de cabeça pois claro bate Haghighi.

65' Substituição no Penafiel, saiu Guedes e entrou Rabiola.

62' Cruzamento de Jefferson na esquerda e Carrillo de cabeça atira fraco para as mãos de Haghighi.

58' Cartão amarelo para Nani por falta sobre Aldaír.

57' Dupla alteração no Sporting, saíram William Carvalho e André Martins e entram Montero e Adrien Silva.

56' Canto de Nani e William Carvalho ao segundo poste de cabeça atira ao lado.

51' Cartão amarelo para Jefferson por falta sobre Rafa.

48' Cartão amarelo para André Fontes por derrubar André Martins.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU, O SPORTING!

Foi já perto do intervalo que Slimani falhou o golo na cara de Haghighi, desperdiçando assim a melhor situação de golo para a equipa leonina. Aguardemos por aquilo que nos trará a segunda metade do jogo.

Aos poucos os leões foram impondo o seu futebol e a ter mais bola, mas sempre como pouca margem de manobra sendo as investidas de Nani e Carrillo a desequilibrarem.

A formação da casa começou mais pressionante não dando espaço ao Sporting de sair para o ataque e teve em Guedes a sua ocasião para marcar, mas o remate do avançado saiu por cima da baliza.

Primeira de muita luta e pouco futebol no 25 de Abril com as duas equipas a preocuparem-se mais em ter a bola, do que na procura da baliza.

INTERVALO NA PARTIDA! PENAFIEL E SPORTING EMPATADOS A ZERO.

44' Cartão amarelo para William Carvalho por rasteirar Mbala.

40' O que falha Slimani!!! Remate de Cédric de fora da área, o guardião Haghighi defende para a frente e na recarga o argelino atira ao lado.

34' Canto de Nani e Naby Sarr a saltar mais alto de cabeça fazendo a bola passar não muito longe do poste.

33' Dani de fora da área arrisca o pontapé, que no entanto sai por cima da baliza leonina.

30' Meia hora jogada com o Sporting a ter mais posse de bola, mas nem por isso a conseguir levar perigo às redes de Haghighi, com o Penafiel mais encolhido a explorar o contra-ataque.

24' Cruzamento de Cédric e Nani de novo ao segundo poste a rematar de cabeça para as mãos de Haghighi.

21' Canto batido na direita do ataque leonino com a bola a chegar junto da entrada da área e Nani sozinho atirar ao lado da baliza.

16' Boa ocasião para o Penafiel!!! Naby Sarr não tem pernas para Guedes e este entra na área e remata por cima da baliza, já apertado pelo central francês.

15' Quinze minutos do encontro com a equipa da casa a entrar mais pressionante, mas aos poucos os leões vão conseguindo colocar em prática o seu jogo.

13' Responde o Penafiel a aproveitar um mau passe de Jefferson com André Fontes atirar para defesa segura de Rui Patricio.

10' Primeira situação de perigo a pertencer ao Sporting com um cruzamento de Carrillo e Nani ao segundo poste a tocar de raspão na bola com a cabeça, com o esférico a sair ao lado.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O PENAFIEL!

20:11. Entram as equipas no relvado com o trio de arbitragem na frente.

20:02. Os dois conjuntos recolhem neste momento aos balneários, para ouvirem as últimas instruções dos técnicos.

19:48. As duas equipas já vão aquecendo no relvado do Estádio 25 de Abril.

19.44 O Penafiel alinha com Haghighi na baliza, a defesa formada por Nelson, Pedro Ribeiro, Bura e Dani, o meio-campo com Rafa, Ferreira e André Fontes e na frente, Guedes, Aldaír e Mbala.

19:42. O Sporting joga de início com Rui Patricio na baliza, a defesa com Jefferson, Naby Sarr, Paulo Oliveira e Cédric, no meio-campo William Carvalho, André Martins e João Mário, no ataque Nani, Slimani e Carrillo.

18:40. Rui Quinta, apesar de ciente da qualidade o candidato ao título, não esquece o sonho de bater o Leão: «Percebemos o enquadramento deste encontro, mas a ilusão de poder ultrapassar com sucesso ninguém nos pode tirar», disse o técnico, que deu a táctica para o encontro: «O Penafiel, quando tiver a bola, tem que fazer tudo para marcar golos, e quando a perder tem que correr atrás para a recuperar».

18:30. «É um obrigação, não podemos ter uma motivação altíssima com o FC Porto e o Chelsea e não ter com o Penafiel. Caso contrário, vamos ter problemas e não queremos ter problemas, queremos soluções», explicou Marco Silva quando interrogado sobre a responsabilidade de vencer o Penafiel e somar mais três pontos na luta pelos lugares cimeiros.

18:15. Se esquecermos o filtro do campeonato nacional verificamos que Sporting e Penafiel mediram forças, noutros contextos, por quatro ocasiões desde que o Penafiel desceu de divisão (em 2005/2006). Neste pequeno historial, o Sporting foi totalmente vitorioso, vencendo as quatro partidas. 3-1 para a Carlsberg Cup em 2007/2008, 3-0 para a Taça de Portugal em 2009/2010, 4-0 para a Taça da Liga em 2010/2011 e, já em 2014, 1-3 também para a Taça da Liga.

17:40. Mas, entre essas goleadas, teremos que destacar uma delas, perpetrada pela formação do Penafiel: um inesquecível 4-0 que vergou o Sporting na temporada 1987/1988. Os golos foram marcados por Djão, César (2) e Caetano. O treinador da equipa da casa era José Romão, enquanto o líder técnico leonino era António Morais.

17:25. Nesse espaço temporal (na Liga), as goledas foram um padrão que pautou os duelos entre ambas as formações, com claro domínio do Sporting: em 1990/1991 o Sporting visitou o Penafiel e bateu-o por portentosos 2-5; em 1989 o Sporting voltou a golear, por 4-1, em Alvalade; em 1988, uma gigantesca goleada, 7-0 na casa do Leão, com uma noite brilhante de Paulinho Cascavel, que marcou 4 golos; em 1985 o Sporting também goleara o Penafiel, por 6-0, com uma «manita» inolvidável de Manuel Fernandes.

17:15. Durante os últimos 30 anos (na Liga) encontramos um domínio claro e natural do Sporting: 13 vitórias nos últimos 19 jogos, com apenas três triunfos do Penafiel. A última vez que os penafidelenses bateram a oposição leonina foi em 2004/2005, quando o Sporting era orientado por José Peseiro - o Penafiel de Luis Castro visitou Alvalade e venceu surpreendentemente por 0-2 com golos de Roberto e de N'Doye.

16:55. Sporting e Penafiel não se defrontavam para a liga nacional desde a temporada 2005/2006: nessa época, o Sporting venceu os dois embates sem sequer sofrer golos. Os Leões venceram em Penafiel por 0-1, com um golo de Liédson, e voltarm a bater a oposição duriense, em Alvalade, por 2-0, com golos de Nani e João Alves. O extremo internacional poderá voltar a marcar ao Penafiel, oito anos depois do último embate entre as duas equipas, no âmbito da liga.

16:35. Teremos então o sétimo classificado contra o décimo sétimo do campeonato luso: o favortismo está todo do lado do Sporting, que busca a terceira vitórias na liga mas terá de lidar com um renovado e motivado Penafiel, que ainda não perdeu desde que Rui Quinta entrou para a direcção técnica. Maurício será o grande ausente pelo lado leonino, devido a uma lesão na cabeça durante a partida com o Chelsea, para a Liga dos Campeões.

16:25. O Sporting vem de um empate com o FC Porto (1-1) no qual realizou uma excelente primeira parte, plena de pressão e de jogo ofensivo. Jonathan Silva estreou-se a marcar na segunda partida que efectuou pelo clube leonino, acabando o Porto por empatar devido a um auto-golo do central Sarr, criticado pela sua inexperiência e fraca fiabilidade técnica. Entre esse jogo e o de hoje, o Sporting enfrentou o Chelsea - perdeu devido a um golo de Matic.

16:15. O Penafiel teve um começo de campeonato duro enquanto recém-promovido, tendo perdido os quatro primeiros jogos da liga nacional. A chicotada psicológica surgiu e o treinador Ricardo Chéu abandonou o clube duriense para dar lugar a Rui Quinta. O clube reagiu e venceu logo na quinta jornada, na estreia do novo treinador: 2-0 frente ao Vitória de Setúbal. Na sexta jornada seguiu-se um empate com o Moreirense, 0-0 em Moreira de Cónegos.

16:05. O Sporting posiciona-se na sétima posição da Liga, com quatro empates e duas vitórias: 10 pontos, 9 golos marcados e 4 tentos concedidos. Com seis jornadas disputadas, os Leões já defrontaram o campeão Benfica e o temível FC Porto, tendo resgatando, em ambos os confrontos, empates. Apesar da ainda estar imbatível, o Sporting apenas venceu as partidas contra o Arouca (1-0) e Gil Vicente (0-4).

15:55. Seja bem-vindo à partida da liga portuguesa entre o Penafiel e o Sporting: o jogo da 7ª jornada será disputado no Estádio 25 de Abril, às 20:15 horas. VAVEL.com irá acompanhar todas as incidências da partida, dando-lhe todos os dados relativos às duas equipas e mostrando-lhe, , a emoção da liga portuguesa.