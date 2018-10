Sporting: objectivo é regressar às vitórias

Recuperar terreno

É objectivo comum das duas equipas; se o Sporting procura não deixar fugir ainda mais o líder do campeonato, já o Penafiel, e o seu novo treinador Rui Quinta, procuram recuperar os pontos perdidos no início da temporada.

E a verdade é que os durienses parecem estar em crescendo de forma, um triunfo diante do Vitória de Setúbal, e um empate fora de casa com o Moreirense parecem ser indícios da vontade do Penafiel em abandonar os últimos lugares da tabela classificativa; um eventual triunfo catapultaria os penafidelenses para uma posição mais confortável na tabela. (foto: rtp.pt)

Já o Sporting vem de dois jogos consecutivos sem ganhar, o último dos quais aumentou para 6 pontos a diferença em relação ao topo da liga. A este factor junta-se o natural favoritismo dos leões nesta partida, assim, a vitória é a única solução para os homens de Marco Silva.

Histórico de confrontos

A história parece claramente jogar a favor do Sporting. Com efeito, nos últimos dez encontros no Estádio 25 de Abril, os leões venceram por seis ocasiões; por outro lado, é preciso recuar até à temporada 1987/88 para encontrar uma vitória dos durienses.

O último jogo entre ambos realizou-se na temporada passada, numa partida a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. Aí o Penafiel até começou melhor, adiantando-se no marcador por Aldaír, todavia, os leões acabaram por dar a volta ao resultado, fruto dos golos de Carlos Mané, Wilson Eduardo e Adrien.

O jogo teve ainda a particularidade de ser um dos factores presentes na polémica entre Sporting e FC Porto relativamente à descincronização na hora de término da partida, algo que, segundo os leões, permitiu ao Porto controlar melhor a sua partida e resultado final.

Na antevisão da partida, o treinador do Sporting, Marco Silva, falou na importância da conquista da vitória, querendo para tal que a equipa mantenha a mesma determinação demonstrada nos últimos jogos. (foto: abola.pt)

«A exigência dos três pontos é sempre uma realidade de quem está ao serviço deste clube. Só os três pontos interessam e temos de fazer tudo para os conseguir. Quero a mesma ambição e atitude que temos mostrado e, se formos uma equipa com essas características, estaremos mais perto de conseguir a vitória».

Todavia, o técnico leonino mostra-se ciente das dificuldades que vai encontrar em Penafiel, perante uma equipa muito combativa.

«Sabemos que é um campo complicado, que o Penafiel é uma equipa aguerrida que vai complicar a nossa tarefa. (...) Vai baixar o bloco mas temos de ter capacidade para desmontar essa coesão defensiva»

No Sporting as chamadas de Tanaka e Tobias Figueiredo são as grandes novidades. De fora ficam Carlos Mané, por opção, e ainda Maurício, devido à lesão sofrida diante do Chelsea. (foto: abola.pt)

Lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício, Marcelo Boeck;



Defesas: Cédric Soares, Paulo Oliveira, Naby Sarr, Tobias Figueiredo, Jefferson e Jonathan Silva;



Médios: William Carvalho, Oriol Rosell, Adrien, João Mário e André Martins;



Avançados: Carrillo, Nani, Capel, Heldon, Montero, Tanaka e Slimani.

Equipa provável

Do lado do Penafiel, o treinador Rui Quinta aposta numa estratégia simples para levar de vencida os leões. (foto: abola.pt)

«O Penafiel, quando tiver a bola, tem que fazer tudo para marcar golos, e quando a perder tem que correr atrás para a recuperar. É uma estratégia simples e acreditamos que a equipa está preparada para jogar segundo estas duas premissas».

Apesar de considerar o Sporting favorito, o técnico dos durienses aposta num estilo próprio para levar de vencida os verde-e-brancos.

«A nossa obrigação de conseguir um bom resultado não tem nada a ver com o Sporting mas sim com o compromisso com as nossas ideias»

Vítor Bruno é a principal novidade nos penafidelenses, o médio regressa após a lesão sofrida na primeira jornada. (foto: abola.pt)

Lista de convocados:

Guarda- Redes: Haghighi, Coelho

Defesas: Toni, Pedro Ribeiro, Dani, Nélson Lenho, Bura e Quiñones

Médios: João Martins, Ferreira, Rafa, Romeu Ribeiro e André Fontes

Avançados: Mbala, Hélder Guedes, Rabiola, Vítor Bruno, Aldaír

Equipa provável