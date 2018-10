Benfica x Arouca

Da parte da equipa VAVEL Portugal, resta agradecer a sua escolha e preferência. Até à próxima!

Com duas semanas de paragem a chegar, este é sem dúvida um excelente resultado para a equipa da Luz, que continua na liderança isolada do Campeonato com 19 pontos.

Neste cenário, destaque para os dois guarda-redes, cruciais no resultado da partida - apesar dos 4 golos sofridos, Goicoechea fez uma excelente exibição, impedindo a bola de entrar por diversas vezes.

O SL Benfica soma mais 3 preciosos pontos, depois de uma 2ª parte em que esmagou o Arouca com futebol bombástico que encostou os forasteiros na sua área defensiva. Talisca conta agora com 6 tentos no Campeonato, iniciando aquele que foi um ataque em força e domínio ao Arouca, com Jonas a fechar o placar no 4-0. Ainda que seja uma vitória justo, foi talvez demasiado pesado para um Arouca que lutou e se aguentou com força, ameaçando por várias vezes as redes de um Artur impecável na defesa.

Após aquele que parecia ser um cenário negro para o Benfica, os pupilos de Jorge Jesus conseguiram acabar por dar a volta ao marcador, naquilo que se revelou uma goleada. Bastou Talisca marcar o primeiro, e em 15 minutos o resultado estava consumado, com os encarnados a balançarem as redes do Arouca por 4 ocasiões sem resposta: Derley, Salvio e Jonas também aumentaram o marcador, com Derley e Jonas a marcar pela primeira vez com a camisola das águias (este último na sua estreia com a camisola do clube).

FINAL DO ENCONTRO. BENFICA 4 - 0 AROUCA.

90'. Vão jogar-se dois minutos de compensação.

89'. Mais uma vez, Ola John é essencial na jogada. Pela esquerda, o jogador foi impecável, efectuando um bom cruzamento para Jonas que, à espera na grande área em frente à baliza, só teve de atirar para golo.

88'. GOOOOOOOOLO DO BENFICA! MAIS UM!!!! JONAS A ESTREAR-SE NO MARCADOR!!!

85'. Substituição no Arouca: Sai André Claro, entra Lucas Colitto.

85'. Substituição no Benfica: Sai Derley, entra Pizzi.

84'. Ola John correu com a bola ao longo do corredor e, sem desistir na área, cruzou para Salvio, que impecavelmente cabeceou e fez o seu terceiro golo esta época. Está em alta o Benfica!

83'. GOOOOOOLO DO BENFICA! 3-0!!!! É SALVIO QUEM MARCA!!!

80'. Após excelente passe de Salvio, para Derley foi só encostar! Boa jogada do Benfica a culminar com a estreia do ex-marítimo no marcador!

79'. GOOOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!!!! É O SEGUNDO, DERLEY ESTREIA-SE A MARCAR PELO BENFICA!

79'. Substituição no Arouca: Sai David Simão, entra Roberto.

78'. Maxi passa para Jonas de cabeça, mas saiu torto o remate do estreante. Ainda assim, podia ter sido o segundo.

75'. Fazendo tabela com Derley, Talisca leva a bola até à grande área e faz um grande remate de pé direito, deixando Goicoechea sem qualquer hipótese! Grande golo do avançado!

75'. GOOOOOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICAAAAAAAA! TALISCAAAAAAAAAAAAAA!

73'. Estão 41665 adeptos no Estádio da Luz.

72'. Cartão amarelo para Samaris, após entrada dura sobre David Simão.

69'. Sem dúvida melhor oportunidade para a equipa da casa até ao momento.

68'. Esteve à vista o golo do Benfica! Primeiro o cabeceamento de Lisandro López foi ao segundo poste, depois Jonas rematou para excelente defesa de Goicoechea. Estava quase!

66'. Substituição no Arouca: Sai Bruno Amaro, entra Rui Sampaio.

65'. Bruno Amaro volta a aparecer, desta vez a tocar com a mão na bola. Os adeptos benfiquistas pedem novo amarelo, mas o árbitro não castiga o jogador.

63'. Mais uma vez, David Simão corta a investida de Talisca.

63'. Cartão Amarelo para Bruno Amaro, após entrada excessivamente agressiva sobre Talisca. Novo livre para o jogador.

62'. David Simão volta a aparecer, cortando a bola. Ganha o canto Talisca.

61'. Livre para o Benfica, bate Talisca.

60'. Benfica parece estar mais recuperado, jogando com mais pujança na área do Arouca. O golo poderá estar perto.

58'. Fora de jogo assinalado a Derley, após passe de Jonas. Foi bem assinalado!

56'. Quase Derley! Maxi Pereira cruzou para Derley que tentou cabecear ao segundo poste, mas saiu ao lado do poste a bola. Esteve perto o 1º golo!

54'. ESTEVE PERTO ANDRÉ CLARO! Numa excelente hipótese para o Arouca, Nildo cruzou para A. Claro, que rematou rente ao chão ao lado da baliza de Artur.

53'. Destaque para David Simão, que do lado do Arouca está a fazer um jogo de destaque.

50'. Livre para Talisca, mas não é desta que se cria perigo a favor das águias. Não parece perto o golo.

49'. Falta de Miguel Oliveira sobre Derley. O jogador do Arouca parou em falta o jogador do Benfica, acabando por ver o cartão amarelo.

48'. O Arouca começa a atacar nesta 2ª parte, ainda que sem perigo.

45'. Ao intervalo, substituição no Benfica: Sai Gaitán, entra Ola John.

Início da 2ª Parte.

18:55. Assim sendo, o empate acaba por ser justo. Para a segunda parte, o Benfica terá de pressionar mais o Arouca, caso queira destronar um adversário personalizado e bem organizado, com vista à vitória.

18:50. Perante um Estádio da Luz repleto de aficcionados, os comandados de Jorge Jesus entraram em campo sem grande chama, reflectindo o cansaço proveniente da partida da passada quarta-feira. Apesar de entrarem a dominar no meio-campo, foi o Arouca a demonstrar maior velocidade e eficácia no contra-ataque.

Numa primeira parte equilibrada, destaque para o Rei Artur, que negou por 3 ocasiões o golo ao Arouca, perante investidas de adversários em destaque como David Simão ou Artur. Com a passagem do minuto 30, o Benfica voltou a encontrar-se e a equilibrar as hostes, frente a um Arouca a abrir espaços ao só procurar o contra-ataque. Neste cenário, destaque para Talisca que subiu no terreno, acabando a ser o elemento em maior evidência, inclusivamente ficando perto de inaugurar o marcador por 2 vezes. Destaque ainda para a lesão de Lima, que deu lugar ao estreante Jonas.

Termina o primeiro tempo! Benfica 0- 0 Arouca!

45+1'. Joga-se um minuto de compensação.

45'. É Gaitán que marca o livre, mas a bola sai por cima da área.

45'. Substituição no Benfica: Sai Lima, entra Jonas.

44'. Falta sobre Samaris. Foi Nelsinho, castigado com a cartolina amarela.

43'. Com a primeira parte a chegar ao fim, Jonas está pronto para entrar, possivelmente para substituir Lima que parece estar a coxear. Vai-se estrear o brasileiro a jogar pelas águias!

41'. Goicoechea outra vez, a actuar por duas vezes seguidas - primeiro com Gaitán a tentar o canto directo, desviando o guarda-redes, e depois com o argentino a colocar a bola perto da baliza de novo, levando a melhor Goicoechea nas alturas.

40'. Os dois guarda-redes estão a ser, sem dúvida, grandes figuras na partida.

39'. GRANDE REMATE DE TALISCA PARA EXCELENTE DEFESA DE GOICOECHEA! Esteve perto a equipa da casa, mas o guardião adversário não oferece hipótese.

38'. Está forte o Arouca, com duas ameaças seguidas! Valeu Artur na primeira e Eliseu na segunda, mantendo o marcador intacto.

37'. O Benfica não está a conseguir criar o perigo que seria de desejar, parecendo estar frouxo perante um Arouca decidido. Com o primeiro tento da partida perto do fim, fica na expetativa se chegará algum golo até ao intervalo.

34'. Remate de Talisca, esteve perto! Após jogada entre Lima e Derley, que passou de calcanhar, Talisca rematou com força, mas Goicoechea foi capaz de desviar para canto.

32'. Falta sobre Salvio. Nelsinho derrubou o adversário, ganhando novo lance de bola parada o Benfica. O perigo, contudo, não surgiu.

31'. Rematou directo Talisca, mas a bola bateu num jogador da barreira do Arouca e saiu ao lado. O Benfica ganha o canto.

29'. Livre para o Benfica, é perigoso!

27'. Cartão amarelo para Artur, após falta sobre Salvio no contra-ataque. O Argentino também viu a cartolina amarela, após pedir castigo para o adversário.

27'. Artur outra vez! Desta vez, foi Pintassilgo a tentar a vantagem, mas mais uma vez o guarda-redes das águias não hesitou e defendeu a bola, atirando-a por cima.

26'. Primeira oportunidade para o Benfica! Entrega-se o mérito a Derley, que construiu bem a jogada mas não conseguiu bater o guardião do Arouca.

25'. Na sequência do canto conseguido com a defesa de Artur, Maxi agarra-se a Balliu, que cai e fica a pedir o penalty.

24'. Artur outra vez! Agora foi Balliu que, de pé direito, rematou para uma defesa atenta de Artur. O Arouca continua a criar perigo!

21'. Canto para o Benfica após um bom corte de Balliu.

19'. Mais uma vez, nenhum perigo decorre do lance de bola parada do Benfica. Não está favorável o cenário ofensivo.

18'. Falta de Ivan Balliu sobre Lima. Gaitán de novo para bater, está perto da área.

16'. Livre para o Benfica após falta de Bruno Amaro sobre Talisca. Mais uma vez, é Gaitán quem marca.

14'. O canto foi em vão, com a bola a sair para fora. Pontapé de baliza para Goicoechea.

14'. Canto a favor do Benfica, marca Talisca.

13'. Destaque para a recuperação imprevisível do Arouca, agora mais ofensivo que a equipa da casa e a criar verdadeiras ocasiões de perigo.

12'. Livre para o Arouca, bateu David Simão mas foi contra a barreira dos encarnados.

10'. Atenção ao Arouca! Ameaçadora, a equipa de Pedro Emanuel está a criar o verdadeiro perigo da partida, obrigando Artur a agir. Esteve bem o guardião das águias.

8'. Maxi fica a pedir o livre no limite da grande área adversária, mas o árbitro assinalou falta a favor do Arouca, visto que o urugaio agarrou a bola com as mãos depois de cair.

6'. Primeiro aviso do Arouca! Nildo apareceu na área após cruzamento de Artur, mas sem conseguir finalizar. A bola saiu ao lado.

5'. Novo livre para o Benfica. Marcou Gaitán, mas mais uma vez não houve qualquer perigo.

4'. O livre em nada deu, após corte de cabeça de Artur.

3'. Livre para o Benfica, vai bater Samaris.

2'. Entra bem o Benfica na partida, como seria de esperar. Para já, a bola não abandona o meio-campo do Arouca.

0'. Já rola a bola! Sai da equipa da casa!

17:58. Faz-se agora 1 minuto de silêncio em honra de Fernando Cabrita, grande conhecido do clube da Luz.

17:57. E os jogadores já estão em campo. O início da partida está cada vez mais perto.

17:55. Com o jogo prestes a começar, perante cerca de 40 mil adeptos, já passa o hino do glorioso, enquanto ambas as equipas se preparam para entrar.

17:40. ONZE INICIAL DO AROUCA: Goicoechea, I. Balliu, M. Oliveira, Diego, Nelsinho; B. Amaro, Simão; Artur, Nildo, Pintassilgo; André Claro.

17:37. Destaque para a ausência de última hora de Enzo Pérez, que nem se encontra no banco de suplentes.

17:35. ONZE INICIAL DO BENFICA: Artur; Maxi Pereira, Luisão, Lisandro López, Eliseu; Samaris, Talisca, Salvio, Gaitán; Derley e Lima.

Já temos onzes oficiais!

17:00. «O Benfica é líder e acham que um líder vai entrar com falta de confiança. Estamos em primeiro e temos de estar confiantes», declarou Jorge Jesus antes da partida contra o Arouca, realçando a tranquila liderança encarnada.

16:20. No Arouca, duas baixas de vulto a registar: Serginho e Dabó não darão o seu contributo na deslocação à Luz. Ainda assim os grandes destaque da formação serão titulares: Goicoechea na baliza, Bruno Amaro e David Simão no miolo, Artur orquestrando o pensamento ofensivo e André Claro na frente.

16:15. Júlio César não irá jogar, de novo a braços com uma lesão (lombalgia). Artur Moraes voltará à baliza encarnada depois da ausência na partida diante do Bayer Leverkusen. Jardel também estará ausente devido a lesão, prevendo-se que Lisandro López seja o titular, ao lado de Luisão.

16:10. No registo de jogos consta ainda outro encontro, esse para edição 2010/2011 da Taça de Portugal: o Benfica recebeu e bateu com facilidade o Arouca por 5-1, numa goleada que contou com os tentos de Kardec (2), Saviola, Gaitán e Luisão. Este será então o quarto jogo entre as duas formações, o terceiro efectuado no Estádio da Luz - Gaitán é que melhor sabe marcar ao Arouca: 2 golos, o mesmo que o ex-Benfica Rodrigo, agora no Valência.

16:05. O histórico de confrontos entre o Benfica e o Arouca é curto: apenas dois encontros para a liga, na época passada: na jogo da Luz, o Arouca arrancou um surpreendente empate 2-2, com golos de Serginho e David Simão contra os de Rodrigo e Lima. Na segunda volta, os encarnados foram a Arouca bater a equipa da casa por 0-2, com golos de Rodrigo e Gaitán.

15:55. Talisca é o melhor marcador do Benfica e, em igualdade com Jackson Martínez, o maior artilheiro do campeonato, com 5 golos, marcados apenas em duas partidas: contra o Vitória de Setúbal (3)e Estoril (2). O jovem brasileiro mostrou pé quente nos jogos fora de casa mas terá a concorrência do reforço Jonas, que tem sido apontado como possível titular na formação de Jorge Jesus.

15:45. O Arouca, orientado por Pedro Emanuel, teve um começo de campeonato atribulado: a equipa arouquense apenas venceu na quarta jornada, depois de ter empatado na inauguração (Estoril) e de ter perdido as duas seguintes rondas (Sporting e Nacional). A primeira vitória surgiu contra o Braga, com um golo de André Claro; seguiu-se nova vitória, agora forasteira, por 1-2, diante do Rio Ave, com golos de Nildo e David Simão. Na última jornada, o Arouca recebeu e perdeu frente à Académica.

15:35. Apesar de liderar, o Benfica tem enfrentado dificuldades avultadas nos últimos jogos para a liga: as «águias» apenas ultrapassaram a oposição de Moreirense e Estoril quando ambos os oponentes ficaram reduzidos numericamente. As expulsões de Marcelo Oliveira (Moreirense) e de Cabrera (Estoril) facilitaram a tarefa do campeão, que esteve a perder contra a formação de Moreira de Cónegos e empatado com a de José Couceiro.

15:25. Os encarnados chegam à sétima jornada da Liga nacional depois de uma apertada vitória forasteira diante do Estoril, por 2-3. Durante a semana, o Benfica não foi feliz: deslocou-se à Alemanha para perder por 1-3 com o Bayer Lerverkusen, na segunda ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões - o golo de Salvio foi insuficiente para contrariar o total domínio germânico (o Benfica apenas rematou com efectividade aos 62 minutos de jogo).

15:10. O Benfica recebe o Arouca como líder confortável e isolado do campeonato, tendo mais 4 pontos que o rival Porto e mais 3 sobre o Sporting, que tem mais um jogo que os encarnados (bateu o Penafiel por 0-4). As «águias» contam 13 pontos em seis jornadas, com 15 golos marcados e 4 sofridos, enquanto o Arouca está na décima posição, com 7 pontos amealhados - 4 tentos rubricados e 6 sofridos.

15:00. Seja bem-vindo caro leitor, ao duelo Benfica x Arouca , da sétima jornada da liga portuguesa, que será disputado no Estádio da Luz. Siga, em VAVEL.com, todas as estatísticas, análises e relato, , deste jogo entre o líder do campeonato e a formação arouquense.