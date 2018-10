Vettel deixará a Red Bull no final da temporada, para em 2015 correr pela Ferrari (Foto: Red Bull). Vettel troca Red Bull pela Ferrari

Depois de muitos rumores no paddock, sempre com Fernando Alonso como protagonista, é a Red Bull quem desfaz as dúvidas: Sebastian Vettel, tetra-campeão mundial pela Red Bull, correrá pela Ferrari já em 2015.