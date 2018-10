Entrevista VAVEL: Óscar

Dentro do vastíssimo plantel que nesta altura possui o Chelsea, o brasileiro Óscar pontifica neste momento como uma das suas estrelas mais cintilantes principalmente depois de na época passada ter sido determinante para a carreira da equipa que acusou a sua falta num período em que esteve afastado por lesão.

Simultaneamente, os «blues» não conquistaram qualquer título, um desfecho que o criativo espera que não se repita, como de resto deixou bem claro numa entrevista exclusiva concedida a VAVEL em Alvalade após ter defrontado o Sporting.

Rafael Reis: Jogaste hoje aqui em Alvalade contra o Sporting, em mais uma ronda de Champions. O que achaste da partida desta noite?

Óscar: O Chelsea jogou muito bem, falhou vários golos e podia ter saído com um resultado melhor, mas o resultado é bom.

Rafael Reis: Que visão fazes deste jogo e da tua prestação em campo durante os 90 minutos?

Óscar: Joguei bem, muito bem, não só eu mas também toda a equipa, que desperdiçou bastantes golos apesar de ter jogado bastante bem.

Rafael Reis: Em relação aos aspectos pessoais, hoje denotou-se um Óscar mais adiantado do que é habitual, mais junto ao avançado, o Diego Costa. Foi uma estratégia de José Mourinho para este jogo ou algo que já vem sendo trabalhado nos últimos tempos?

Óscar: Tenho estado a jogar mais na frente, como hoje, e neste jogo procurei ajudar bastante, criei bastante jogo e quase marquei também.

Rafael Reis: Quanto ao regresso da selecção do Brasil, como está o processo de recuperação da equipa?

Óscar: Está bem, vencemos dois jogos de preparação nos EUA, agora vamos para a China jogar contra a Argentina e o Japão, espero que vençamos de novo.

Rafael Reis: O que difere nos métodos de Dunga e de Scolari?

Óscar: É difícil dizer, jogámos apenas dois jogos, mas esperamos recuperar o nosso prestígio.

Rafael Reis: Obviamente não fizeste parte da última geração do Chelsea que conquistou a Premier League. Achas que a equipa está este ano preparada para recuperar o título?

Óscar: Esperamos que sim, estamos a jogar muito bem e começámos bem a Premier League, temos vários jogos importantes nessa prova e também na Liga dos Campeões e na FA Cup e esperamos vencê-los a todos.

Rafael Reis: Quais entendes serem os principais concorrentes da equipa pela conquista da Champions?

Óscar: Todas as equipas grandes. No que nos toca esperamos classificar-nos em primeiro lugar no nosso grupo e derrotar o adversário que se seguir.

Rafael Reis: E no que diz respeito à Premiership?

Óscar: Penso que passará pelo habitual ‘top 4’.