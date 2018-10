Porto x Braga

É tudo deste grande jogo. Esperamos que tenha seguido todas as incidências desta partida e que continue connosco na crónica deste jogo e nos mais variados artigos que publicamos.

Vitória do Porto que interrompe uma série de 3 jogos sem ganhar. Num dos melhores jogos do campeonato até agora, o Braga enfrentou o Porto olhos nos olhos mas não saiu vitorioso, muito graças às substituições protagonizadas por Lopetegui ao intervalo. Quintero e Rúben Neves vieram entregar ao Porto a magia e a tranquilidade que na primeira parte ningúem tinha conseguido dar.

FIM DO JOGO NO DRAGÃO.

90+4'. LANCE POLÉMICO. Pedro Santos já dentro da área do Porto parece ser travado por Indi, com o braço do holandês a parar o avançado do Braga. Muitos protestos

90+2'. BELA DEFESA DE MATHEUS. Quintero, novamente, abre o livro, deixa a bola em Danilo que remata forte para defesa do guarda redes bracarense.

90+1'. ÉDER IMPERIAL NAS ALTURAS. Ganha à defesa do Porto mas Fabiano faz uma defesa segura.

90'. Sobe as suas linhas o Braga.

89'. O Porto a acalmar o jogo nesta recta final. No entanto o Braga não desiste e procura o empate no tempo que resta.

86'. PERIGO POR TELLO. Dá um "nó cego" ao defesa do Braga, avança rápido no terreno e no momento decisão cruza mal. Mas fica o pormenor do espanhol vindo do Barcelona.

85'. Incrível a maturidade de Rúben Neves que fechou a porta de forma incrível a Pedro Santos que ameaçava a baliza do Porto.

82'. O Braga já não consegue pressionar como fez na primeira parte e, assim, o Porto sai mais facilmente a jogar.

78'. SUBSTITUIÇÃO NO BRAGA. Entra Éder e sai Zé Luis.

78'. Remate torto de Pedro Tiba por cima da baliza dos dragões.

77'. SUBSITUIÇÃO NO PORTO. Entra Evandro e sai Brahimi.

75'. Grande jogada de entendimento do Porto. A pressão do Braga já não é tao forte e o Porto aproveita. Remate de Brahimi que embate na defesaa do Braga.

72'. O Porto procura Brahimi. Tello finta Tiago Gomes, entrega a Brahimi que só vê a baliza. Desta vez foi egoísta o argelino.

71'. SUBSTITUIÇÃO NO BRAGA. Entra Pedro Santos e sai Rúben Micael.

70'. Cartão amarelo para Tiba depois de ter sofrido uma grande finta de Quintero. O colombiano está a abrir o livro no jogo.

67'. Não desiste o Braga. Muita luta e muita garra que, desta vez, resulta num remate por cima de Rúben Micael.

64'. QUE JOGO! Ataque perigoso do Braga, o Porto recupera, entrega a bola a Brahimi que tabela com Jackson e fica perto do remate. Corte importante de André Pinto.

62'. BRAHIMI, MÁGICO. Finta três no lado esquerdo e serve novamente Quintero que desta vez não consegue dar seguimento a esta grande jogado do argelino.

61'. QUE TIRO DE ADERLAN. Livre cobrado pelo capitão do Braga que bate no poste. Na recarga, Pardo não consegue emendar da melhor forma.

60'. Cartão amarelo para Óliver que trava um ataque perigoso do Braga. Livre frontal à baliza do Porto.

59'. GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO. Brahimi, quem mais, a fugir pelo lado esquerdo servindo depois Quintero que, com toda a magia latina, remata muito bem para dentro da baliza de Matheus.

58'. Rápido Danilo na esquerda a passar por Tiago Gomes e a cruzar forte para a área. Cortou Aderlan Santos.

57'. Passe longo de Pedro Tiba que por pouco não causava problemas ao Porto. Maicon e Fabiano esperaram um pelo o outro e Rafa ia aproveitando.

57'. Cartão amarelo para Baiano, por mão na bola.

55'. Livre que podia ser perigoso para o Porto mas Quintero não conseguiu fazer um bom cruzamento. Saiu larga a bola.

52'. GRANDE CORTE DE ALEX SANDRO. Tira o pão da boca de Pardo, numa jogada onde Maicon deixa a bola bater no chão, sobrando depois para Pardo. Incrível o corte do lateral brasileiro do Porto.

51'. Tiba bate muito bem o livre. Fabiano, seguro, agarra bem a bola.

51'. Falta de Maicon sobre Pedro Tiba. Livre perigoso para o Braga.

49'. BRILHANTE JACKSON. Novamente Brahimi a partir da esquerda, serve com requinte Jackson que, de costas para a baliza, trabalha bem e remata um pouco ao lado da baliza defendida por Matheus.

46'. Vem com tudo o Porto. Alex Sandro passa para Brahimi que faz a diagonal para dentro da área do Braga mas remata ao lado.

45'. COMEÇA A SEGUNDA PARTE NO DRAGÃO.

INTERVALO. Julen Lopetegui faz duas alterações. Entram Rúben Neves e Quintero para os lugares de Marcano e de Herrera.

INTERVALO. Os golos vieram em alturas que as equipas adversárias se impunham no jogo. Primeiro Martins Indi, após canto de Tello, e Zé Luis num erro infantil de Brahimi e Indi. Após os golos é de realçar duas perdidas, uma de Pardo e outra de Danilo. Pedro Proença também tem tido muito trabalho neste jogo principalmente porque os dragões já reclamaram dois penáltis... Veremos se a segunda parte nos reserva coisas tão boas como a primeira.

INTERVALO. Jogo frenético no Estádio do Dragão. As equipas, apenas separadas por 1 ponto, estão a deixar tudo em campo. O Braga entrou melhor com um meio campo muito compacto que exerce uma pressão muito alta na fase inicial de construção do Porto. Os dragões não têm conseguido circular a bola da melhor maneira, mas com rasgos de individualidade têm conseguido criar muito perigo na baliza defendida por Matheus.

45+3'. APITA PEDRO PROENÇA, INTERVALO NO DRAGÃO.

45'. Cartão amarelo para Marcano numa entrada dura sobre Pardo.

43'. Cartão amarelo para Alex Sandro por simulação na grande área do Braga.

42'. CHEIRA A GOLO. Primeiro Maicon de cabeça e depois Jackson num remate à meia volta ficam muito perto do golo. Intervenções preciosas de Matheus e de Aderlan Santos.

39'. QUASE O SEGUNDO DO PORTO. Grande combinação de Danilo e Tello que acaba num tiro do lateral brasileiro à barra da baliza do Braga.

37'. Ameaça o Porto. Boas investida de Tello e Óliver mas o remate perigoso foi da autoria de Brahimi.

35'. Cobra o livre Danilo mas sem perigo porque a bola fica na barreira.

34'. Carrega o Braga. Numa jogada de ataque, três entradas dos jogadores do Porto que deixam Pardo, Zé Luis e Ruben Micael no chão. Livre perigoso para o Braga

32'. Primeiro golo concedido pelo Porto, no Dragão, esta época. Fruto de um erro entre Brahimi e Martins Indi.

31'. GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BRAGA. Empate no Dragão, marca Zé Luis com um toque súbtil que engana Fabiano.

30'. Caricatamente quem saiu pior deste choque foi o médico do Porto que escorregou quando ia assistir Jackson.

29'. Choque feio entre Jackson e Pardo que deixa ambos os jogadores muito queixosos.

27'. Livre batido por Pardo mas André Pinto não consegue "pentear" bola, saindo por cima da trave.

25'. GRANDE RESPOSTA DO BRAGA. Boa jogada de entendimento, Pardo aparece no centro da área para rematar mas sai um pouco ao lado da baliza de Fabiano. Grande jogo!

25'. Está feito o 1-0 no Dragão. Primeiro golo de Martins Indi na Liga Portuguesa.

24'. GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO. À quarta foi de vez, Tello marca o canto, Maicon desvia no primeiro poste e Martins Indi desvia para dentro da baliza.

23'. Três cantos seguidos para o Porto. A defesa do Braga tem conseguido anular as tentativas das "torres" do Porto.

20'. Vinte minutos de grande nível. Bem o Braga a pressionar no meio campo e o Porto rápido na circulação de bola.

19'. NOVAMENTE BEM O BRAGA. Pressão alta do Braga que resulta numa recuperação de bola de Rafa que coloca em Pardo para um remate forte mas ao lado da baliza de Fabiano.

18.' Segunda vez que o jogo é parado por problemas no equipamento técnico de Pedro Proença.

14'. ERRO DE ALEX SANDRO, que faz um mau passe e deixa Zé Luis isolado em frente a Fabiano. O cabo verdiano perde o timing e falha esta grande oportunidade.

13'. Bom contra ataque do Porto com Brahimi a avançar no terreno mas a ser muito egoísta e apenas ganha um canto.

12'. Remate de Jackson, forte e bem colocado, mas Matheus atento nega o golo ao colombiano.

11'. PERIGO NA BALIZA DO PORTO. Zé Luis, guerreiro no meio dos centrais do Porto, deixa a bola em Ruben Micael na direita da área do Porto, que remata bem mas para defesa de Fabiano.

8'. Boa construção do ataque do Porto. Danilo viu a desmarcação de Brahimi na área, só que o passe saiu com demasiada força.

5'. Excelente dobra de Alex Sandro a Indi quando aparecia perigosamente Rúben Micael no lado esquerdo da área portista.

4'. Primeira falta do jogo, entrada dura de Tiago Gomes sobre Brahimi, uma das grandes figuras deste Porto 2014/2015.

2'. Nota-se um Braga muito compacto, que sai rapidamente na pressão ao portador da bola do Porto.

0'. Começou a partida, com o Porto a trocar a bola na sua retaguarda.

17:59. TUDO A POSTOS PARA O INÍCIO DO JOGO. COMEÇA O PORTO COM A BOLA.

17:51. De recordar que Lopetegui só fez uma alteração, com a entrada de Jackson para o lugar de Aboubakar.

17:50. Faltam cerca de 10 minutos para o começo do jogo grande desta jornada da Liga Portuguesa. Pode seguir a par e passo a partida, aqui, no VAVEL Portugal.

17:49. Tudo focado no príncipio do jogo. Também o Braga acaba o aquecimento.

17:43. Os jogadores do Porto recolhem aos balneários para a palestra final de Julen Lopetegui.

17:38. A equipa do Braga também ja aquece.

17:36. Zé Luis tem sido figura no ataque da equipa de Sérgio Conceição. Mais uma vez, "senta" Éder no banco de suplentes

17:31. Sasso sai do onze para a entrada de Aderlan Santos, o patrão da defesa bracarense.

17:28. Suplentes do Braga: Kritsyuk, Custódio, Alan, Sasso, Pedro Santos, Salvador Agra e Éder.

17:27. Também os jogadores de campo do Porto já subiram ao relvado para aquecer antes do príncipio do jogo.

17:24. ONZE DO SPORTING DE BRAGA: Matheus, Baiano, Aderlan Santos, André Pinto, Tiago Gomes, Danilo, Pedro Tiba, Rúben Micael, Rafa, Pardo e Zé Luis.

17:21. Entra Fabiano em campo para os habituais exercícios de aquecimento.

17:17. Rúben Neves, ao contrário do que se esperaria, continua no banco. Marcano será o médio defensivo dos dragões.

17:14. Suplentes do FC Porto: Andrés Fernandez, Rúben Neves, Evandro, Quintero, Adrian, Aboubakar e Quaresma.

17:12. JÁ É OFICIAL O ONZE DO FC PORTO: Fabiano, Danilo, Maicon, Martins Indi, Alex Sandro, Marcano, Herrera, Óliver Torres, Tello, Jackson (C) e Brahimi.

16:40. Lopetegui vê capacidade e qualidade no adversário bracarense, que tem «grande potencial ofensivo e com jogadores muito importantes e muito bons. Espero uma partida muito exigente, frente a uma equipa que vem motivada devido à vitória do último jogo. Será um jogo muito difícil e exigente para nós», segundo o técnico basco do FC Porto.

16:30. «Vamos trabalhar para dar sequência que fizemos no último jogo, ou seja, conseguir uma boa exibição e os três pontos. Sabemos que vamos encontrar uma equipa muito difícil, com objetivos diferentes dos nossos», declarou Conceição na anteivsão do desafio, não escondendo a ambição de ganhar ao anfitrião, favorito.

16:15. As maiores ameaças bracarenses serão os experientes Alan e Rúben Micael, que terão Éder e Pardo ou Zé Luis como alvos a serem municiados. A defesa também voltará a poder contar com um dos seus melhores elementos, Aderlan Santos, que regressa à competição depois de cumprir um jogo de castigo. O médio Luiz Carlos e o lateral Goiano regressaram também à convocatória. Djavan e Bolly, por lesão, não serão opção. Sami também não entrou nas escolhas de Conceição.

16:05. Jackson Martínez será a grande ameaça que Sérgio Conceição tentará estancar: o colombiano leva 5 golos no campeonato e é, a par de Talisca, do Benfica, o artilheiro-mor da Liga; ainda para mais, estará motivado pelo bis diante dos ucranianos do Shakhtar. Óliver Torres poderá pegar na batuta do meio-campo (apesar do erro fatal em Lviv, oferecendo o primeiro golo ao Shakhtar, na Liga dos Campeões) e Tello poderá saltar para a titularidade, numa das extremidades do ataque portista. Brahimi será o agitador de serviço.

15:55. Para recordarmos a última vez que o Braga visitou o reduto azul e branco e de lá saiu vencedor, na Liga, temos de recuar até 2004/2005: nessa temporada, os bracarenses venceram por 1-3, com golos de João Tomás e Wender, precipitando a saída do treinador espanhol Victor Fernández. O único golo do FC Porto foi marcado de grande penalidade, por Diego.

15:45. A maior goleada da última decada pertence ao Porto de Jesualdo Ferreira, que recebeu e castigou o Braga de Domingos Paciência por 5-1 na temporada 2009/2010, com golos de Raul Meireles, Álvaro Pereira, Falcão (2) e Belluschi. O tento forasteiro foi marcado pelo extremo Alan, que já provou saber como marcar aos portistas. Rúben Micael, que agora actua pelos arsenalistas, foi titular pelo Porto nessa partida.

15:40. No registo da memória, os confrontos passados entre Braga e Porto dão supermacia ao clube da Invicta: os últimos nove desafios culminaram todos com vitórias do FC Porto, sem que os bracarenses pudessem responder com assertividade ao constante domínio portista em jogos do campeonato. Desde 2009/2010 que o Braga não vence o Dragão - nessa temporada, um golo de Alan bastou para consolidar o triunfo arsenalista, em casa, por 1-0.

15:30. Na jornada transacta, o Porto visitou Alvalade e empatou por 1-1, tendo começado a partida na mó de baixo, com um golo leonino de Jonathan Silva. O Sporting dominou completamente os primeiros 45 minutos mas a entradas de Óliver Torres e Tello equilibraram a contenda. Um auto-golo do central Naby Sarr permitiu o empate. O jogo terminou com muitas queixas de Lopetegui que se indignou com a arbitragem.

15:25. O Porto não vence em casa, para o campeonato, desde 31 de Agosto, altura em que bateu com facilidade o Moreirense, por 3-0, com golos de Jackson Martínez (2) e Óliver Torres. O Boavista conseguiu espantar o anfitrião portista na jornada 5, roubando um empate surpreendente (0-0) que resultou num mar de críticas à apática exibição da formação de Lopetegui.

15:20. Sempre que se deslocou a outras barricadas que não a do campo de Braga, os pupilos de Sérgio Conceição foram incapazes de ganhar: a deslocação a Moreira de Cónegos terminou com um empate (0-0), a viagem até Arouca terminou com uma derrota (1-0, golo de André Claro) e a ida à Madeira, na quinta jornada, redundou em novo empate (1-1 diante do Nacional, Gomaa e Zé Luis marcaram os golos).

15:10. O SC Braga já realizou seis partidas esta época, tendo apenas vencido três: na estreia da Liga, contra o Boavista (3-0 na Pedreira), depois diante do Estoril (2-1 de novo em casa) e na última partida, diante do Rio Ave, jogo no qual obteve a vitória mais esclarecida de todos: 3-0 com golos de Rúben Micael, Zé Luis e Pardo. Ainda assim denota-se uma grande debilidade da formação arsenalista nas deslocações - não venceu nenhuma delas ainda.

15:05. O Porto vem de uma senda incomum de três empates para a Liga, ambicionando quebrar essa monotonia do resultado que já fez o candidato ao título perder 6 pontos, facto que deixou escapar o agora líder isolado Benfica, que possui mais 4 pontos que os Dragões. O Braga, situado na sexta posição, com 11 pontos, menos 1 que o clube portista, tentará roubar pontos no reduto azul e branco para, possivelmente, ascender ao pódio da Liga.

15:00. Seja bem-vindo ao duelo da sétima jornada da Liga portuguesa, FC Porto x Braga, que será disputado no Estádio do Dragão às 18 horas, Aqui, em VAVEL.com, iremos acompanhar a par e passo, , todos os desenvolvimentos da partida, siga connosco a emoção da liga nacional, minuto a minuto!