Rui Costa fica em terceiro lugar na Lombardia

Nunca um ciclista português tinha conseguido marcar presença no pódio de uma das cinco «clássicas» mais prestigiantes: ontem, no término da Volta à Lombardia, na Itália, Rui Costa, da Lampre-Mérida, garantiu o terceiro lugar na prova, vencida pelo espanhol da Movistar, Alejandro Valverde, chefe-de-fila da formação espanhola.

Valverde venceu a «clássica», com Daniel Martin, da Garmin-Sharp, a pontificar no segundo lugar no final dos 254 quilómetros. Com este resultado, o espanhol da Movistar subiu à liderança do ranking mundial de ciclismo, que antes era encabeçado pelo vencedor da Vuelta, Alberto Contador. Rui Costa, ex-campeão do mundo, subiu ao quarto lugar.