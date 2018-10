Resumo da jornada: Benfica mantém liderança mas não evita perseguição

O bom início de temporada do Vitória de Guimarães já colocou a equipa no 3º lugar da tabela classificativa. A equipa orientada por Rui Vitória recebeu e venceu o Boavista por 3-0 na abertura da 7ª jornada. Jonathan Alvéz fez parte de uma lista restrita de jogadores que nesta jornada conseguiram inserir a bola nas redes da equipa adversária por duas vezes.

8-12-2013 / 4-10-2014: Montero "mata" jejum de 299 dias

O Sporting precisou pouco mais de uma hora para conseguir alvejar a baliza do Penafiel. Islam Slimani foi outro dos homens que conseguiu colocar o seu nome na lista de jogadores que bisaram na 7ª jornada. O Argelino quebrou o gelo ao minuto 69 e passados dois minutos voltou a inserir o esférico na baliza defendida por Alireza Haghighi. A partir daí só deu Sporting e ainda houve tempo para Montero voltar aos golos depois de estar 299 dias em jejum.

Nani encerrou a tabela de marcadores com um golo de belo efeito a cinco minutos do fim do tempo regulamentar. Com esta vitória os verdes e brancos conseguiram subir um lugar na tabela classificativa (ocupam a quarta posição) e continuam a seis pontos do eterno rival Benfica.

«A necessidade estimula o talento»

O Sport Lisboa e Benfica recebeu o Arouca e conseguiu uma vitória expressiva por quatro bolas a zero. Na primeira parte a equipa encarnada demonstrou estar muito desconcentrada e se não fosse o guarda redes Artur podia ter regressado ao balneário com um resultado desfavorável. Porém, o segundo tempo trouxe um Benfica dominador que assumiu o controlo do jogo até ao final do encontro.

Bastaram 15 minutos à campeão para os pupilos de Jorge Jesus dizimarem por completo a equipa orientada pelo ex internacional português Pedro Emanuel. Talisca, eleito pelos adeptos do Benfica o homem do jogo, desatou o nó com uma arrancada que só terminou quando o jovem jogador brasileiro colocou a bola dentro da baliza do Arouca. Com este golo, Talisca isola-se na lista de melhores marcadores com um total de seis golos.

O jogo frente ao Arouca serviu também para Derley e Jonas se estrearem a marcar. O ex Valência apontou o último golo do encontro e o segundo melhor marcador da passada temporada, Derley, conseguiu faturar pela primeira vez com a camisola encarnada depois de um excelente trabalho de Salvio. O argentino não só deu como também marcou depois de um belo trabalho do recém entrado, Ola John, que terminou a partida com duas assistências. É de destacar também a estreia de Lisandro no centro da defesa e do médio Pizzi.

Quintero e mais 10

O jogo mais esperado da jornada era o embate entre Portistas e Bracarenses. Os dragões conseguiram voltar às vitórias depois de quatro empates consecutivos. Foi um bom jogo de futebol daqueles que ficam gravados para sempre nas memórias de quem está presente. Houve tempo para tudo: bolas nos ferros, jogadas magníficas, erros de parte a parte, golos para as duas equipas, perdidas inaceitáveis, enfim, um jogo que sobressaltou os adeptos de ambas as equipas e que só permitiu que os adeptos se descolassem da cadeira quando o árbitro Pedro Proença levou o apito à boca para apitar o final do encontro.

Os azuis e brancos adiantaram-se no marcador aos 25 minutos da partida depois de Bruno Martins Indi, ao segundo poste, ter empurrado o esférico para o fundo da baliza de Matheus. Contudo, um erro escandaloso de Brahimi permitiu que Zé Luís se isolasse e empatasse o encontro. Julen Lopetegui apostou em Juan Quintero logo ao abrir a segunda parte e foi mesmo o colombiano quem decidiu o encontro. Depois de um passe de Brahimi, recepção magnífica de Quintero que desfere um remate colocadíssimo sem hipótese de defesa para o guarda redes bracarense. Desta forma, os Dragões continuam a perseguição ao Benfica e esperam por um deslize dos encarnados para reduzirem a distância de 4 pontos.

Gilistas continuam no último lugar da tabela e Pacenses espreitam a Europa

Na capital do móvel, o Paços recebeu e venceu o Marítimo. Com esta vitória subiu ao sétimo lugar usufruindo da vitória do Porto para ficar em igualdade pontual com os Bracarenses. Nos restantes jogos do passado Domingo só houve empates. Académica e Moreirense empataram numa partida sem golos, tal como o confronto entre Nacional e Rio Ave que terminou com o mesmo desfecho.

O Gil Vicente continua sem nenhuma vitória na edição da Liga deste ano e no jogo deste Domingo voltou a vacilar não conseguindo alcançar a vitória frente ao Estoril. Os Barcelenses ainda estiveram na frente do marcador mas aos 43 minutos através da conversão de uma grande penalidade Kléber empatou a partida. Em Belém, Setúbal e o anfitrião Belenenses também empataram a uma bola. De destacar os jogadores Islam Slimani, Jonathan Álvez, Bruno Moreira e Moussa Maazou que bisaram na última jornada ao serviço das suas equipas.