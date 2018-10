Bernie Ecclestone apresentou o circuito de Baku

Foi ontem que os três intervenientes, apresentaram o layout do novo circuito citadino de Baku, a utilizar em 2016, para o GP da Europa, em Baku. A prova realizar-se-á nas ruas da capital azeri, contando com o design de Hermann Tilke. O arquitecto alemão é o designer preerido para os novos traçados da F1, como o Circuito das Américas, no Texas ou a próxima pista do calendário deste ano, o circuito de Sochi, na Rússia.

Um circuito desafiante

O alemão, responsável pelo layout do circuito, afirmou que o circuito contém «algumas caracteristicas únicas». Sendo um circuito citadino, o desafio foi ainda maior, mas o circuito contempla uma subida estreita na parte antiga da cidade, que segundo Tilke, requer coragem e uma recta de cerca 2.2 Km, que levará os pilotos a acelerar a fundo para terem um travagem forte no fim da recta.

Resultado perfeito

Para o Ministro do Desporto e Juventude do Azerbaijão, o trabalho que é feito desde 2013, juntamente com Hermann Tilke, mostra o melhor de Baku. Para Azad Rahimov o objectivo foi «criar um circuito único, um que ajude a estabelecer rapidamente, o Grand Prix de Baku como um dos mais excitantes e emocionantes corridas do calendário da F1 e um que excite tanto os fãs, como as equipas.»