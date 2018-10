«Champions»: Ouriense perde para o Fortuna Hjorring

Ontem, no jogo de estreia da formação feminina do Ouriense na Liga dos Campeões, as pupilas de Marco Ramos não foram capazes de suster a superioridade clara da equipa dinamarquesa do Fortuna Hjorring: no final dos 90 minutos, em Fátima, 0-3 no placard final e um domínio escandinavo sem contestação.

O Ouriense ainda terá uma segunda oportunidade, na segunda mão destes dezasseis-avos-de-final, para contrariar a superioridade das dinamarquesas, mas o avultado resultado de ontem deixa antever a eliminação da equipa campeã portuguesa, que demonstrou estar vários furos abaixo da maior competitividade do Fortuna.