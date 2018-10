Andy Schleck termina carreira

Andy Schleck, ciclista luxemburguês da equipa Trek, confirmou esta quinta-feira que pretende terminar a carreira no final da presente temporada, devido a problemas físicos.

«Tenho de confirmar as especulações. Em 2015, já não serei ciclista profissional», afirmou o irmão mais novo de Frank Schleck, seu colega de equipa na Trek.

Lesões põem ponto final em carreira de nove anos

Andy, com 29 anos, assolado por diversas quedas ao longo da carreira, terá visto agravados os problemas do seu joelho direito, que agora ditam o fim de uma carreira de nove anos em alta- competição. Schleck estreou-se nas grandes voltas com o Giro d'Italia, em 2007, conquistando logo um segundo lugar. Tendo passado por equipas como a CSC (2005-2008), Saxo Bank (2009-2010), Leopard Trek (2011), RadioSchack (2012-2013) e Trek Factory Racing (2014), Schleck obteve o seu maior feito ao vencer o Tour de France 2010, ainda que na secretaria, após a revogação da vitória de Alberto Contador, acusado do uso de substâncias dopantes.