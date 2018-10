Rossi substitui Bianchi no GP da Rússia

Alexander Rossi substituirá Jules Bianchi, pilotando um dos Marussia no GP da Rússia, a correr este fim-de-semana, no estreante circuito de Sochi. A escuderia ainda não confirmou esta informação, mas o piloto norte-americano consta da lista oficial de participantes publicada pela FIA esta quinta-feira.

Depois da ameaça, o regresso de um norte-americano

Rossi será, assim, o primeiro norte-americano a pilotar um F1 em competição desde 2007, depois de Scott Speed. Rossi tinha já sido avançado como nome a sentar-se num Marussia em Agosto, mas então para ocupar o lugar de Max Chilton, após uma disputa contratual. O certo é que o piloto de 23 anos, piloto de reserva da Marussia desde Julho 2014, terá este fim-de-semana a sua estreia como competidor no escalão máximo do desporto automóvel.

Jules Bianchi continua internado no Hospital Geral de Mie, após o grave acidente sofrido pelo franc~es no GP do Japão do passado fim-de-semana.