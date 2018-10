Marussia apenas com Max Chilton na Rússia

Ao contrário do avançado ontem por vários meios noticiosos, incluindo o VAVEL, baseados na presença de Alexander Rossi na lista de inscritos apresentada pela FIA e no facto da Marussia ter preparado dois monolugares e duas garagens no pit lane de Sochi, a equipa informou esta manhã que abordará o GP da Rússia apenas com Max Chilton.

A equipa afirma ser esta a melhor forma de respeitar o seu piloto Jules Bianchi, que continua internado num hospital japonês, na região de Yokkaichi, ainda em «condição crítica mas estável», escreve a marca em comunicado.

Jules Bianchi com outra presença em Sochi

Segundo a Marussia, os seus mecânicos e engenheiros construiram um segundo carro para Bianchi, que permanecerá na garagem que ostenta o nome do acidentado piloto francês durante todo o fim-de-semana. O monolugar de Max Chilton terá as iniciais de Jules Bianchi e o seu número de piloto, o 17, para que, «ainda que o Jules não esteja connosco em Sochi este fim-de-semana, ele continuará, de qualquer forma, a correr com a Marussia F1 Team», pode ler-se no site da equipa.