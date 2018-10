Qualificação do GP da Russia de F1, direto

13:10 E pronto, termina aqui a primeira qualificação de sempre do GP da Rússia. Amanhã veremos qual dos Mercedes levará a melhor, ou se haverá alguma grande surpresa. Até lá!

13:08 A fechar o "top ten", Raikkonen e Vergne.

13:06 Magnussen ficou na frente deles, no sexto posto, mas ele vai ter de cumprir uma penalização de cinco lugares por ter trocado a caixa de velocidades.

13:04 Bottas ficou com o terceiro tempo e vai dividir a segunda fila da grelha com o McLaren de Jenson Button. Daniel Ricciardo é apenas o sétimo, na frente de Fernando Alonso.

13:02 A Mercedes conseguem novo monopólio na primeira grelha de partida, a sétima da temporada para Hamilton, enquanto que Daniil Kvyat faz a melhor qualificação de sempre, conseguindo o quinto posto.

13:00 A qualificação acaba neste momento, com Hamilton a fazer 1.38,513, com Rosberg dois centésimos mais lento, E Bottas, que parecia que fazia um grande tempo, faz "slide" e desperdiça.

12:58 Ricciardo vai às boxes, a sua qualificação acabou.

12:56 Hamilton faz 1.38,647 e é o lider, e Rosberg faz 1.38.914, depois de dois erros na parte final da sua volta.

12:53 Rosberg faz 1.38,946 e melhora. Bottas faz o segundo tempo.

12:52 Hamilton faz 1.39,980 e comanda a tabela de tempos.

12:50 Raikkonen faz 1.41,518

12:49 Todos os carros na pista para torar os seus tempos.

12:48 Começa a Q3 em Sochi!

12:44 Os carros agora recolheram-se às boxes, preparando-se para a fase final.

12:41 Os que passaram a Q3 foram os Mercedes, os Toro Rosso, os McLaren, os Ferrari, o Red Bull de Ricciardo e o Williams de Bottas.

12:40 Acabou a Q2, com Vettel de fora, com o 11º tempo!

12:39 Vettel anda com problemas. Não consegue mais do que o 15º tempo, 2,7 segundos mais lento do que os Mercedes.

12:37 Os Mercedes estão na garagem, provavelmente julgando que o seu trabalho está feito e poupando um jogo de pneus.

12:36 Alguns dos pilotos estão nas boxes, com pneus novos e preparando-se para nova volta.

12:32 Bottas faz 1.38,971, mas Hamilton melhora e faz 1.38,338.

12:30 Button faz 1.39,393, mas Rosberg faz melhor: 1.38,979.

12:26 Começa a Q2.

12:26 Entretanto, sabe-se que Pastor Maldonado trocou de motor nesta sessão, o que quer dizer que será penalizado em dez lugares.

12:25 Claire Williams afirma à Sky que Massa têm problemas na eletronica do motor, e não descarta uma mudança de motor.

12:22 Os carros recolhem às boxes, preparando-se para a Q2.

12:20 Acabou a Q1, com Chilton, Kobayashi, Ericsson, Maldonado e... Massa! O brasileiro até é superado pelo Caterham de Marcus Ericsson.

12:18 Massa continua a ter problemas com o seu carro e não consegue melhorar o seu tempo, enquanto que Maldonado saiu na curva 4.

12:17 Na pista de Sochi, uma frase escrita na pista "JULES, WE ARE ALL SUPORTING YOU" (Jules, estamos todos a apoiar-te)

12:14 Massa faz apenas o 17º tempo, e está com dificuldades para passar à Q2. Poderemos ter uma surpresa.

12:13 Afinal, Massa têm problemas na pressão de combustivel. Pode ser que tenha o deposito mais vazio que o normal.

12:12 Hamilton faz 1.28,759 e vai para a frente da tabela de tempos, enquanto que Massa aparenta ter problemas no seu motor.

12:10 Rosberg faz 1.39,076 e melhora o seu tempo.

12:08 Kvyat faz 1.40,645.

12:06 Mas Rosberg melhora: 1.39,292.

12:04 Kvyat faz 1.41,088, mas Hamilton faz um segundo mais abaixo: 1.40,083

12:03 Pastor Maldonado está parado na pista.

12:02 Nesta Q1, apenas cinco carros serão eliminados nessa sessão.

12:01 Os primeiros a sair são o Caterham de Kamui Kobayashi... e o Mercedes de Lewis Hamilton!

12:00 começa a qualificação em Sochi!

11:00 Será a primeira vez desde 1995 que a equipa de Enstone trabalhará com motores diferentes, desde o tempo em que eram ainda a Benetton, para depois serem Renault e acabarem a se chamar de Lotus.

10:56 Apesar do semblante carregado, houve anúncios neste fim de semana automobilistico, com a Lotus a dizer que vai ficar com motores Mercedes a partir de 2015, trocando a Renault.

10:50 Assim sendo, a Marussia irá alinhar apenas com um carro neste fim de semana, apesar de terem inscrito o americano Alexander Rossi. Max Chilton fará as despesas da equipa.

10:45 Contudo, o GP russo está a ser marcado ainda pelos eventos da corrida anterior, em Suzuka, onde Jules Bianchi teve um acidente grave, batendo o seu Marussia contra um trator, sofrendo ferimentos graves na cabeça e permanecendo ainda no hospital, com prognóstico reservado.

10:40 Mas hoje, tratamos da qualificação, onde os Mercedes lutarão entre si para ver quem será o melhor, se Nico Rosberg, se Lewis Hamilton. O inglês conseguiu levar a melhor nas últimas duas corridas, não só apanhando o seu companheiro de equipa, como alargando a vantagem para dez pontos, que ele vai querer anular.

10:35 A pista têm ao todo 19 curvas, num total de 5863 metros, numa corrida que amanhã terá 53 voltas.

10:25 A pista de Sochi, desenhada pelo alemão Hermann Tilke, é um circuito semi-permanente desenhado no recinto olimpico da cidade à beira do Mar Negro, que no inicio do ano acolheu os Jogos Olimpicos de Inverno.

10:21 Uma semana depois de Suzuka, a Formula 1 não perde tempo e atravessa a Ásia para estar presente em Sochi, na edição inaugural do GP da Rússia.

10:10 Bom dia, sejam bem-vindos à qualificação do GP da Rússia de Formula 1!