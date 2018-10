França x Portugal

90+3'. FIM DO JOGO.

90'. Jogar-se-ão mais 3 minutos.

90'. Substituição na formação da França: Entra Gignac e sai Benzema.

85'. Substituição na formação de Portugal: Entra Vieirinha e sai Danny.

84'. Remate de João Mário, a bola passa a dois metros do poste, mas boa iniciativa do jovem luso.

84'. Substituição na formação da França: Entra Schneiderlin e sai Griezmann.

82'. Livre perigoso para Quaresma marcar...a bola sai tensa mas Varane cortou e cedeu pontapé de canto.

78'. Gooooloooooo de Portugal!!! Quaresma engana Mandanda e reduz a desvantagem!!!

77'. Grande penalidade para Portugal: João Mário parece apenas ter tropeçado em si mesmo, Pogba fica incrédulo. Quaresma avança para a bola...

75'. Substituição na formação de Portugal: Entra João Mário e sai Ronaldo.

75'. Quaresma cruza, Pepe dá de cabeça para Éder, este vê Ronaldo ao seu lado e coloca-lhe a bola à disposição...remate potente...corte da defesa gaulesa! Canto.

71'. Substituição na formação da França: Entra Sissoko e sai Cabaye.

70'. Matuidi isolado na cara de Patrício...chuta...a bola raspa no poste, que oportunidade perdida para marcar o 3-0!

69'. Goooooloooooo da França!!! Evra quebrou a resistência defensiva de Portugal, Benzema assistiu Pogba, que rematou certeiro!!!

69'. Lado direito de Portugal totalmente passivo, Moutinho e Cédric a verem jogar: Evra fura e assiste Benzema, este simula e coloca a bola redonda para Pogba...

68'. Substituição na formação de Portugal: Entra Quaresma e sai Nani.

68'. Substituição na formação de Portugal: Entra Éder e sai Tiago.

63'. Evra passa com distinção por Cédric, cruza de modo rasteiro mas a defesa lusa sacode...a bola sobre para Matuidi, este dispara em arco mas o tiro sai longe do poste.

62'. William faz um tremendo passe longo para Nani, este assiste Danny de calcanhar mas o jogador do Zenit falha o remate...que perdida incrível!

61'. Varane impede a progressão de Ronaldo, tem conseguido anular o jogador luso com relativa segurança.

60'. Boa subida de Eliseu, correu como uma flecha...cruzou para a área...Mandanda segurou com tranquilidade.

58'. Substituição na formação da França: Entra Payet e sai Valbuena.

56'. Patrício escarregou, quando se perdia a posse de bola em zona trágica.

53'. Cédric centra para a área...a bola morre nas mãos seguras de Mandanda.

52'. Cruzamento perfeito de Nani...a bola cai no segundo poste, Ronaldo cabeceia com conta peso e medida...mas Mandanda defende miraculosamente, que grande defesa!

51'. Matuidi cruza para a área, o passe atrasado encontrou o corte de Tiago.

47'. Bom corte de Mangala, colocando ponto final na investida de Ronaldo.

46'. Prossegue o jogo, bola para a França.

46'. Substituição na formação de Portugal: Entra William Carvalho e sai André Gomes.

46'. Substituição na formação de Portugal: Entra Ricardo Carvalho e sai Bruno Alves.

20:35. Portugal entrou mal na partida e apenas equilibrou as operações a meio da parte. Eliseu e Cédric têm estado em forma débil mas também não gozaram de grande apoio defensivo. Tiago e André Gomes não ofereceram intensidade e pujança ao corredor central; Ronaldo, Nani e Danny demasiado preocupados em correr, estando muito longe das incidências da partida, que se desenrolaram no meio-campo. Pepe tem sido soberano na defesa lusa.

20:34. Boa primeira parte da França, muita intensidade dos seus jogadores do meio-campo, Matuidi, Pogba e Cabaye, fácil troca de bola e uma óptima exploração dos flancos por parte dos velozes Griezmann e Valbuena. Benzema tem estado muito competente nas tarefas ofensivas, ajudando a segurar a bola e a empurrar a sua selecção para a frente.

45'. INTERVALO

44'. Eliseu claramente sem confiança para ter a bola, está nervoso depois dos erros nos minutos iniciais.

41'. Ronaldo remata, Mandanda defende...mas é assinalado fora-de-jogo.

39'. Pepe tem sido o pronto-socorro de uma equipa que não tem conseguido suster as corridas dos extremos gauleses.

34'. Cartão amarelo para Mangala por falta sobre Danny, impedindo um contra-ataque perigoso de Portugal.

32'. Falta de Tiago sobre Benzema...deveria ter sido mostrado cartão amarelo...

29'. Eliseu falha um passe numa zona fatal...Benzema foge para a baliza, centra rasteiro para a área...Pepe, de novo, a cortar as intenções dos franceses!

28'. Cartão amarelo por Cabaye por falta sobre Moutinho.

27'. André Gomes recebe a bola depois de corte da defesa francesa, tira um adversário do caminho e dispara...a bola passa perto do poste, boa iniciativa!

24'. Intensidade do meio-campo francês tem sido impecável, batendo com fulgor e superioridade o meio-campo luso.

22'. Grande perigo: Nani rematou cruzado, a bola saiu a milímetros do segundo poste, Mandanda nada poderia fazer, aviso de golo!

20'. Sagna sobe, Benzema coloca a bola nos seus pés e o lateral cruza...mas Pepe, novamente, a cortar o lance.

17'. Profundidade total de Pogba, furou pelas linhas de Portugal e ganhou a cabeceira...cruzou com perigo mas Pepe cortou o curso da bola já na pequena área!

15'. Griezmann lança o pânico sobre a defesa lusa sempre que pega na bola e arranca em velocidade.

12'. Lançamento rápido de Portugal, Ronado coloca a bola em Danny, esteve está isolado...remata em arco...mas a bola sai para longe, que total falhanço! Grande desatenção da defesa gaulesa.

11'. Corte fulcral de Pepe, no coração da área, impedindo que a França pudesse atirar à baliza depois de desenvolver uma boa jogada pelo flanco esquerdo.

9'. Grande desarme de Pogba sobre Cristiano Ronaldo: corte perfeito.

8'. Eliseu perde a bola no duelo com o lateral Sagna, Griezmann pega na sobra e leva a bola até à área...remata...defede com facilidade Patrício!

7'. Pouca ou nenhum pressão do tridente ofensivo de Portugal, a França controla assim a bel-prazer.

5'. Grande combinação entre a dupla Evra e Griezmann, salvou Eliseu, que cortou a bola para canto: grande dinâmica do flanco canhoto da França.

3'. Goooloooooo da França!!! Benzema marca o primeiro da noite, tanta facilidade para os gauleses, Benzema marcou na ressaca do tiro de Sagna!!!

3'. Griezmann segue a jogada, foge pelo corredor esquerdo e joga com Benzema, este fura pela área...cruza...

1'. Segue a bola, Portugal pega no jogo do Stade de France, aplausos das bancadas.

19:45. APITO INICIAL

18:45. FORMAÇÃO INICIAL DE FRANÇA: Sagna, Varane, Mangala, Evra, Pogba, Cabaye, Matuid, Valbuena, Benzema, Griezmann

18:45. Confirmam-se as previsões quanto aos donos das laterais e quanto aos intérpretes de ataque; no miolo de defesa a dupla será Bruno Alves/Pepe e no meio campo, William Carvalho sai para dar lugar a Tiago.

18:40. FORMAÇÃO INICIAL DE PORTUGAL: Patrício, Cédric Eliseu, Pepe, Bruno Alves, Tiago, André Gomes, Moutinho, Danny, Cristiano Ronaldo, Nani

18:00. Onzes prováveis:

17:35. Realizaram-se 19 jogos de carácter amigável entre Portugal e França: os gauleses bateram os portugueses por 13 vezes, enquanto os lusos apenas venceram em 5 ocasiões, tendo apenas existido um empate, no longínquo ano de 1928. A última vez que Portugal bateu a França foi em 1975, a 26 de Abril, no Estádio Olímpico Yves-du-Manoir: 0-2 com golos de Nené e Marinho.

17:25. Portugal e França encontraram-se por três vezes em jogos de competição: a primeira vez foi no Euro 1984, a segunda no Euro 2000 e a última no Mundial 2006, realizado na Alemanha, na altura sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Em todos esses jogos, a França levou a melhor sobre Portugal, sempre pela vantagem mínima: 3-2 em 1984, resolvido em prolongamento (bis de Domergue e um Platini contra dois golos de Jordão), 2-1 em 2000 novamente após prolongamento, (com golos de Henry e Zidane contra um de Nuno Gomes) e 1-0 em 2006, com um golo de Zidane.

17:15. Não esquecer que Portugal entrou da pior forma na Qualificação para o Euro 2016: a formação das quinas perdeu de modo surpreendente, em casa, com a modesta Albânia, por 0-1, tragédia que desencadeou a saída de Paulo Bento do comando da selecção.

17:10. Fernando Santos falou da sua suspensão e abordou a dinâmica de trabalho que tem com o seu adjunto, Ilídio Vale, que será o responsável pela equipa nos jogos em que o seleccionador estiver a cumprir o seu castigo: «A colaboração com o Ilídio será a mesma que iremos ter terça-feira, esteja eu no banco ou não. Há uma comunhão de ideias criada ao longo da semana sobre o que fazer nos diferentes momentos do jogo, o resto são pequenos detalhes que serão preparados», afirmou ontem, na antevisão da partida.

17:00. O jogo de hoje poderá testar a alteração de paradigma táctico na selecção: Fernando Santos poderá transformar o 4-3-3 de Bento num 4-4-2 lonsago, potenciando as características atacantes de Cristiano Ronaldo e na mesma medida que reforçando a dinãmica de circulação de bola e de domínio sobre o adversário. Tiago e Danny deverão saltar directamente para o onze titular, resta saber se Ricardo Carvalho também será titular.

França x Portugal

16:50. Quanto às estreias absolutas, são três: José Fonte, Ivo Pinto e João Mário. O central de 30 anos chega tardiamente à selecção portuguesa, esquecido que foi pelo reinado de Paulo Bento - Fonte actua na reputadíssima Premier League, liderando com competência a defesa do Southampton e sendo considerado pela imprensa inglesa como um dos mais completos centrais da prova. No clube desde 2009/2010, é capitão dos «Saints» e tem já 206 jogos ao serviço do clube. Ivo Pinto, de 24 anos, milita no Dinamo Zagreb e João Mário ascendeu a titular do Sporting nas últimas semanas.

16:40. Eliseu também regressou às lides internacionais. O jogador do Benfica (militou no Málaga até ao último defeso) regressa às escolhas de Portugal depois de anos de ausência. O dono da lateral esquerda da defesa do Benfica tem estado em boa forma atacante mas em má forma defensiva, tendo até recebido várias críticas quanto ao seu posicionamento defensivo - tem 4 internacionalizações por Portugal e 1 golo marcado.

16:30. Outra das surpresas foi a chamada de Ricardo Quaresma: também preterido por Paulo Bento, o extremo portista volta assim a figurar entre os melhores lusos. O factor de instabilidade psicológica, razão principal para a sua não convocação, não é, aparentemente, razão suficiente para que Quaresma, hoje em dia longe da titularidade no FC Porto, fique fora das apostas do seleccionador - tem 35 internacionalizações e 3 golos apontados.

16:15. Uma das grandes novidades é a chamada do médio do Sporting, Adrien - o titular de Alvalade mostrou-se a bom nível na temporada passada e foi com surpresa e indignação que a crítica desportiva analisou a sua ausência do Mundial 2014. Com a queda de escolhas como Meireles e Miguel Veloso, Fernando Santos mostra que quer renovar o corredor central e dar-lhe maior capacidade de posse de bola e de organização ofensiva - 2013/2014 Adrien realizou 33 jogos e marcou 9 golos pelo Sporting.

15:50. Ricardo Carvalho e Danny tinham sido riscados da selecção devido a comportamentos reprovados pelo seleccionador Paulo Bento. Ricardo Carvalho foi punido com um ano de suspensão pela FPF depois de abandonar um treino sem permissão; Danny fora descartado definitivamente por Bento sem explicações cabais por parte do treinador - ambos são agora repescados por Santos. Tiago, que abdicara da selecção, volta também às lides internacionais.

15:40. O jogo França x Portugal marca também um novo período de Portugal: a convocatória de Fernando Santos introduziu algumas novas adições ao plantel, tanto jogadores estreantes como jogadores que regressaram depois de anos de ausência. José Fonte, João Mário e Ivo Pinto são autênticas estreias na convocatória, enquanto Ricardo Carvalho, Danny, Tiago e Quaresma são regressos: Carvalho e Danny estavam riscados da opções de Bento definitivamente.

15:30. Fernando Santos sentar-se-á no banco da selecção portuguesa, podendo dar instruções livremente e comandar os seus pupilos como qualquer outro treinador; mas tal direito não se repetirá nos próximos jogos de Portugal na Qualificação para o Euro 2016, já que o seleccionador enfrenta um castigo internacional de 8 jogos, na sequência da expulsão no Costa Rica x Grécia - a esperança a FPF foca-se na redução da pena.

15:25. O França x Portugal será o jogo de estreia de Fernando Santos, seleccionador que sucedeu a Paulo Bento. O antigo seleccionador da Grécia cumpriu o sonho de assinar com a Federação Portuguesa de Futebol e liderará assim a sua segunda selecção da carreira profissional. Com a Grécia, o treinador chegou aos quartos-de-final do Euro 2012 e alcançou os oitavos-de-final do Mundial 2014.

15:10. O França x Portugal antecede o importante duelo, esse sim a doer, entre Dinamarca e Portugal (Terça-feira), para a Qualificação para o Europeu 2016. Esse será o segundo jogo da fase de qualificação; hoje, diante da França, organizadora da prova, Portugal terá a chance de testar novos jogadores e possivelmente um novo sistema táctica, abandonado o 4-3-3 para passar a envergar o 4-4-2 losango.

15:00. Seja bem-vindo caro leitor, aqui, em Vavel Portugal iremos acompanhar a par e passo o jogo amigável entre França e Portugal, jogado às 19:15 horas, no Stade de France. Siga connosco as análises ao duelo de preparação da Qualificação para o Europeu 2016, , com todos os dados referentes à partida.