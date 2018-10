Cristiano Ronaldo ou Messi? «O melhor sou eu», diz Figo

«O melhor do mundo sou eu, assim não me comprometo», foi assim que Luis Figo respondeu à repetitiva e estéril pergunta sobre quem seria o melhor jogador do mundo da actualidade: Cristiano Ronaldo ou Leo Messi.

O antigo internacional luso de 41 anos, considerado melhor jogador do mundo em 2001 (venceu a famigerada Bola de Ouro), preferiu olhar para a questão de outra forma, evitando entrar em comparações: «Entre os dois melhores jogadores do mundo não se pode escolher. É muito complicado porque sempre que escolhes um em detrimento do outro parece que estás a dizer que o outro não é bom e essa não é a realidade. Por isso prefiro não escolher porque os dois são muito bons», explicou, no Panamá, país onde irá para participar num jogo de cariz solidário.