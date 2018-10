Rui Costa mantém 3º lugar e ataca amanhã vitória em Pequim

O ex-campeão do mundo Rui Costa poderá fechar em beleza a temporada, já que, a dois dias do fim da época, mantém intactas as chances de vencer a Volta a Pequim 2014, prova que irá fechar o circuito internacional e na qual o ciclista português ainda tem objectivos bem tangíveis, já que está apenas a sete segundos do líder da geral classificativa.

Rui Costa, da Lampre-Mérida, está na terceira posição na classificação individual da Volta a Pequim, atrás de Phillipe Gilbert (da BMC) e de Reinardt Janse van Rensburg (da Giant-Shimano), e amanhã terá a possibilidade de atacar o triunfo na competição, na quarta e penúltima etapa.

Ontem, à chegada a Qianjiadian Chao Yang Temple, prova que durou 176 quilómetros, arrebatada por Tyler Farrar (Garmin-Sharp), o português manteve a distância para os dois líderes e deixou intacta a esperança em vencer a prova. «É o último dia para fazer diferenças na classificação geral, com uma chegada em alto. Vou dar o meu melhor para me manter no pódio, oxalá as minhas pernas me ajudem. O corpo já dá sinais de desgaste mas já falta pouco», afirmou Rui Costa no rescaldo da prova.

Fábio Silvestre (Trek), outro ciclista luso que marca presença na prova, está na 104ª posição da geral individual, a 23 minutos e 18 segundos do francês Gilbert.