Hamilton: «Estou orgulhoso por ter contribuído com esta grande equipa»

O pódio do GP da Rússia foi composto pelo dois homens dos flecha de prata Lewis Hamilton e o seu companheiro de equipa Nico Rosberg e para o finlandês Valterri Bottas.

Hamilton: «Foi só seguir em frente»

Hamilton confessou-se orgulho por conseguir oferecer à Mercedes o seu primeiro título de construtores «Estou tão orgulhoso de ter contribuído com esta grande equipa a conseguir o primeiro do Campeonato de Construtores para a Mercedes-Benz. Eu só poderia ter sonhado com isto, quando entrei para esta equipa». Foi um grande dia para a equipa e refere o inglês «Foi um grande dia por isto (campeões do mundial de construtores) o e eu quero dar é enormes parabéns a todas as pessoas, que estão aqui na pista e em casa no Reino Unido e também na Alemanha. É história para nós e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso».

Em relação há corrida, Hamilton mencionou que foi só seguir após o erro de Rosberg na segunda curva: «Uma vez estando na liderança, tive apenas que controlar as coisas, cuidar dos pneus e controlar o fluxo de combustível.». E acrescenta «No final da corrida o carro estava ótimo e eu poderia forçar ou não. Eu realmente não tive que puxar muito. Mesmo quando eu estive que forçar o ritmo um pouco quando descobri que Nico estava atrás, era fácil de combinar os tempos».

Rosberg lamenta o erro que cometeu

Depois do erro que cometeu na segunda curva o alemão lamentou o erro bastante desnecessário que cometeu, o que o levou a uma paragem muito cedo na corrida «Foi apenas um erro do meu lado. Travei tarde demais, foi isso», explicou Rosberg. «Foi bastante desnecessária, era o meu lado e deveria ter sido a liderança que tinha, por isso estou muito desapontado com isso».

O resultado deste erro foi ficar com os seus pneus bastante danificados, facto que comprometeu a performance: «Os meus pneus estavam quadrados, então eu não podia ver para onde eu estava a ir e teve de ir as boxes. Eu pensei que era o fim do dia, mas estou parcialmente feliz por ter conseguido recuperar até a segunda posição.»

Bottas novamente no pódio

Após o quinto pódio da temporada o finlandês referiu: «Nós realmente fomos para a corrida a pensar que poderíamos lutar com a Mercedes pela vitória, mas que não era o caso no final.» «…» «Não estamos aqui para sermos os melhores dos outros, mas sim para sermos os melhores.». Em relação ao que resta da temporada Bottas diz «Há três corridas da temporada pela frente e que vai ser muito difícil de bater a Mercedes nessas corridas ", o finlandês passou a explicar, acrescentando com otimismo:" Durante o inverno, nós estaremos a trabalhar para fechar essa lacuna».