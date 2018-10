Hugo Almeida jogará no Cesena

O internacional português Hugo Almeida entrou numa nova fase da sua carreira de futebolista ao assinar pelo Cesena, clube italiano que mostrou interesse no avançado que se encontrava sem clube.

Hugo Almeida representou Portugal no Mundial do Brasil após ter acabado o contrato com o Besiktas, ficando assim sem futuro garantido. Durante o mercado de transferências e até após o seu fecho, falaram-se de clubes como o Al-Nasr do Dubai e o Galatasaray da Turquia mas nenhuma das opções acabou por se realizar.

Aos 30 anos, Hugo Almeida afirmou estar a concretizar um objectivo de vida, já que “sonhava jogar em Itália desde criança”. Porém, como jogador experiente crê que “já não é tempo de sonhar mas de trabalhar para dar o meu contributo à equipa”.

Apesar de ter estado sem competir nos últimos meses, Almeida abordou a sua condição física, frisando que está «a trabalhar para encontrar o ritmo de jogo depois de um pequeno infortúnio». O Cesena desloca-se ao estádio do Palermo no dia 26 deste mês, altura em que o jogador português se poderá estrear com a camisola do seu novo clube.

O jogador que representou o Porto em Portugal, já jogou nas ligas alemã e turca e ruma agora à italiana, um novo desafio: «para mim, não se trata de um reinício, mas do início de uma nova aventura», afirmou o jogador português. Rino Foschi, director desportivo do Cesena, explicou que Hugo Almeida tem experiência e características que interessam ao clube e realça mesmo que o estilo do ex-Besiktas se assemelha a Luca Toni.

O internacional português Hugo Almeida entrou numa nova fase da sua carreira de futebolista ao assinar pelo Cesena, clube italiano que mostrou interesse no avançado que se encontrava sem clube.

Hugo Almeida representou Portugal no Mundial do Brasil após ter acabado o contrato com o Besiktas, ficando assim sem futuro garantido. Durante o mercado de transferências e até após o seu fecho, falaram-se de clubes como o Al-Nasr do Dubai e o Galatasaray da Turquia mas nenhuma das opções acabou por se realizar.

Aos 30 anos, Hugo Almeida afirmou estar a concretizar um objectivo de vida, já que «sonhava jogar em Itália desde criança». Porém, como jogador experiente crê que “já não é tempo de sonhar mas de trabalhar para dar o meu contributo à equipa”.

Apesar de ter estado sem competir nos últimos meses, Almeida abordou a sua condição física, frisando que esta “é boa, estou a a trabalhar para encontrar o ritmo de jogo depois de um pequeno infortúnio”. O Cesena desloca-se ao estádio do Palermo no dia 26 deste mês, altura em que o jogador português se poderá estrear com a camisola do seu novo clube.

O jogador que representou o Porto em Portugal, já jogou nas ligas alemã e turca e ruma agora à italiana, um novo desafio: «para mim, não se trata de um reinício, mas do início de uma nova aventura», afirmou o jogador português. Rino Foschi, director desportivo do Cesena, explicou que Hugo Almeida tem experiência e características que interessam ao clube e realça mesmo que o estilo do ex-Besiktas se assemelha a Luca Toni.