Albânia deslumbrou e quase  conquistou os 3 pontos frente à Dinamarca

Afinal não foi 'sol de pouca dura'

Os Albaneses continuam a surpreender no Grupo I de qualificação para o próximo Europeu que se realizará em França. A vitória frente a Portugal no primeiro encontro do grupo I de Qualificação para o Euro 2016 ofendeu de tal forma o povo Português que imediatamente foi exigida a demissão de Paulo Bento. A selecção da Albânia que actualmente ocupa o 42º lugar do ranking da UEFA continua a fazer vítimas.

No passado dia 11 de Outubro, em Tirana, a equipa que derrotara a seleção das quinas quase conquistou os três pontos. Aos 38 minutos, Lenjani, introduziu a bola na baliza nórdica e fez vibrar milhares de corações Albaneses. Contudo, o forcing exercido pelos Dinamarqueses deu frutos e a 9 minutos do final, Vibe, que tinha entrado para o lugar de Poulsen restabeleceu a igualdade no marcador.

Com este empate, Albaneses e Dinamarqueses repartem a liderança da tabela ambos com 4 pontos. A Arménia e Sérvia (com um jogo a mais) são as equipas que ocupam os lugares seguintes. A selecção portuguesa ainda não pontuou e ocupa neste momento o último lugar do grupo.