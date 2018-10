Marussia alinha com dois carros em Austin

As coisas em Sochi foram difíceis para a Marussia. Com Bianchi num hospital japonês a lutar pela vida, e com John Booth, director da equipa, a seu lado, as operações ficaram reduzidas a Max Chilton e a direção entregue a Graeme Lowndon, o "número dois" da equipa. Apesar de todas estas dificuldades, Lowndon afirmou que era o mínimo que poderiam fazer pelo piloto francês:

«Pensamos que vir aqui foi a melhor coisa a fazer, como respeito a Jules. E também por causa dele, depois de falarmos com os seus pais, decidimos retirar o segundo carro desta corrida», afirmou Lowndon à imprensa.

Contudo, a equipa irá voltar a correr com dois carros em Austin dentro de três semanas, em princípio com o norte-americano Alexander Rossi ao volante, pelo menos até ao final da temporada. E isso é importante, dado que, neste momento, a Marussia está no nono lugar do Mundial de Construtores, graças aos dois pontos conseguidos por Bianchi no GP do Mónaco. «É uma posição muito importante para nós e onde estamos muito graças ao Jules.», disse ainda Lowdon.