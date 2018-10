Fernando Santos estará no banco frente à Dinamarca

Suspenso por 8 jogos pela FIFA e multado ainda no valor de 20 mil francos suiços após o jogo Grécia x Costa Rica do último Mundial de futebol, Fernando Santos viu hoje o recurso avançado pela FPF a 3 de Outubro surtir efeitos vantajosos, ainda que a decisão do TAD seja temporária.

Leia-se que o mesmo organismo decidiu hoje suspender o castigo de Fernando Santos, adiando o prazo límite da sua decisão para o fim do mês de Novembro. Fernando Santos poderá assim sentar-se no banco de suplentes no jogo de amanhã frente à formação da Dinamarca, orientada por Morten Olsen.

Ainda assim, o técnico português desvalorizou a suspensão da decisão bem como o consequente regresso ao banco de suplentes, em declarações à comunicação social em Copenhaga, aquando a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente aos nórdicos:

«Naturalmente estou satisfeito mas não é o mais importante nem significativo. O que interessa é o que os jogadores fazem dentro do campo, eles é que jogam. A minha confiança é plena, mesmo se eu não estivesse.», afirmou o técnico de Portugal. O jogo terá lugar esta terça-feira pelas 19:45 (hora portuguesa), no estádio Parken em Copenhaga.