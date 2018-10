Situação de Jules Bianchi é «desesperante»

Jules Bianchi, ainda nos Cuidados Intensivos após o acidente sofrido no GP do Japão, há nove dias, continua em estado crítico. Quem o confirma é o pai do piloto, Philippe Bianchi: «A situação é desesperante. A cada telefonema sabemos que pode ser o hospital a anunciar-nos que o Jules morreu.»

O piloto da Marussia continua em «estado crítico mas estável», após o traumatismo axonal difuso que lhe deverá ter afectado extensas áreas do cérebro. As informações são escassas e poucos os desenvolvimentos possíveis de anunciar pelos médicos. «Os médicos não se pronunciam; não sabem dizer-nos como vai evoluir a situação.», assumiu o pai do francês de 25 anos.

«Vejo-o, falo com ele, eu sei que ele me entende. Os médicos dizem-nos já que se trata de um milagre, e que nenhuma pessoa sobreviveu a um acidente assim tão grave.», acrescentou.

A família de Bianchi espera ainda que o piloto possa ser transferido para um Hospital de Tóquio, o que facilitaria o acompanhamento ao jovem.