Fortuna dinamarquesa deixou Ouriense fora dos milhões

Depois do 0-3 da primeira mão, a formação bicampeã nacional do Ouriense deslocou-se à Dinamarca mas o desfecho repetiu-se, ainda que com contornos mais avassaladores: o Fortuna Hojrring recebeu e bateu ontem o Ouriense por 6-0, empurrando violentamente a equipa feminina lusa para fora da Liga dos Campeões.

Festejado o acesso aos dezasseis-avos-de-final da competição, feito nunca antes alcançado por uma equipa feminina, o Ouriense deparou-se com a barreira dinamarquesa, que trucidou a formação orientada por Marco Ramos, que mostrou toda a sua superioridade. Os golos foram marcados Hovesen, Nadim (2), Larsen (2) e Thorgesen.