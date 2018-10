Sporting segue jovem prodígio Martin Odegaard

Martin Odegaard tem apenas 15 anos mas o seu talento parece não conhecer idade: o jovem norueguês é habitual titular da formação do Stromgodset e na passada Segunda-feira concretizou um feito de veras marcante: estreou-se pela selecção A da Noruega, tornando-se o jogador mais jovem de todos os tempos nas fases de apuramento para Europeus.

Odegaard goza de um talento precoce e as suas clarividentes exibições no campeonato norueguês têm impressionado os grandes clubes europeus, que estão atentos ao desenvolvimento do médio ofensivo natural de Drammen. O Sporting é um deles: o jornal desportivo «O Jogo» noticiou que o clube leonino está interessado em contratar o prodígio escandinavo, que estará «há meses no radar» dos leões.

Ao que indica o jornal desportivo citado, o pai do jogador, Hans Erik Odegaard, considerará que a liga portuguesa será o patamar ideal para o filho crescer e desenvolver o seu futebol antes de subir a escadaria dos actuais tubarões europeus. O Sporting, conhecido pela sua óptima e profícua formação, é visto como o clube apropriado para a maturação da carreira de Odegaard.

Martin Odegaard realizou já 20 jogos em 2014, tendo ganho o lugar no onze do Stromgodset, da liga norueguesa. O jovem apontou 3 golos na temporada e é seguido com extrema atenção pelas grandes ligas europeias.