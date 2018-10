Montezemolo confirma saída de Alonso da Ferrari

Numa altura em que se sabe que Sebastian Vettel será piloto da Ferrari em 2015 e que sobem de tom os rumores sobre uma possível ida de Fernando Alonso para a McLaren, Luca di Montezemolo, ex-presidente da marca italiana, veio confirmar que o espanhol está de saída.

«O Fernando vai sair por duas razões. Primeiro, porque deseja posicionar-se noutro ambiente. Segundo, porque está já numa idade em que não pode esperar para voltar a ganhar. Está desapontado por não ter conseguido nenhum título nos últimos anos e precisa de novo estímulo», explicou Montezemolo, que na passada segunda-feira foi oficialmente substituído por Sergio Marchionne à frente da histórica marca de Maranello.

Por onde passa o futuro de Alonso?

Algumas figuras habitualmente presentes no paddock da F1, como o ex-piloto David Coulthard, afirmam que Alonso está em avançadas negociações com a McLaren, perante quem a posição negocial do espanhol estará sempre enfraquecida, uma vez que se sabe que o campeão de 2005 e 2006 não tem, de momento, contrato para a próxima temporada.

Outra opção para Alonso poderá passar por um ano fora da F1. Sabe-se que Stefano Domenicali, que construiu uma relação de grande proximidade com Alonso aquando dos seus anos de Director de Equipa na Ferrari, deverá aceitar um lugar na Audi, embora esteja ainda por revelar se substituirá o chefe da equipa germânica em Le Mans (segundo avançou a Motorsport.com no início da semana) ou se terá um cargo afastado do mundo das corridas (como afirma agora a Auto Motor und Sport). A especulação mantém-se, porém, já que Fernando Alonso esteve em Le Mans em Junho e visitou a garagem da Audi, tendo na altura afirmado que «Esta é uma categoria muito interessante. Definitivamente hei-de correr aqui [um dia].