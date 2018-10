Astana fecha época com 3 casos de doping

A equipa cazaque da Astana poderá ter a atribuição de licença World Tour 2015 em risco, tudo devido aos três casos de doping verificados no seio da formação de ciclismo, uma das mais reputadas do circuito internacional.

Aos casos de Maxim e Valentin Iglinskiy juntou-se recentemente o de Ilya Davidenok, ciclista de 22 anos que testou positivo no último Tour de France do futuro, ocorrido no mês de Agosto. Este novo caso adensa as suspeitas sobre a conduta ética e profissional da formação e poderá significar a não atribuição da licença internacional, caso a Comissão de Licenciamento assim o sentencie.