Platini propõe cartão branco e 5 substituições

Michel Platini apresentou ontem o seu livro «Falemos de Futebol», obra onde expõe algumas propostas de alteração à orgânica das leis do jogo. Platini, presidente da UEFA, defende a introdução de um cartão branco e o aumento das substituições, de três para cinco.

A inovação do cartão branco seria uma medida para combater a desobediência e a contestação dos jogadores às decisões dos árbitros, «verdadeira epidemia», como a apelidou: a punição obrigaria a dez minutos de suspensão do jogador admoestado.

Quanto às substituições, Platini é apologista do aumento para cinco alterações por equipa: «duas substituições ao intervalo, mantendo sempre a possibilidade de três substituições no decorrer do jogo», explicou o francês. «O jogo assim não sofreria a desvantagem das interrupções», adicionou.