Invasão leonina ao Dragão

O Sporting solicitou 4000 bilhetes, dos quais 3500 já haviam sido vendidos até ao dia de ontem por isso é de esperar que durante o dia de hoje os restantes 500 voem das bilheteiras de Alvalade. Além do mais os núcleos leoninos espalhados pelo norte do país receberam 700 ingressos e por isso o apoio leonino irá fazer-se sentir nas bancadas do Estádio do Dragão.

Ao todo de Lisboa vão partir 30 autocarros logo pela manhã de forma a estarem na cidade invicta ao início da tarde com um total de 2200 adeptos, sendo que 1000 pertencem à claque Juventude Leonina. O objectivo é que todos estejam dentro do reduto azul e branco antes do pontapé de saída do clássico FC Porto x Sporting, para a Taça de Portugal.